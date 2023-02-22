Онлайн-бухгалтерии

Модульбанк запустил онлайн-бухгалтерию для оптового бизнеса

Модульбанк запустил пакет бухгалтерских сервисов для оптовиков. Он включает налоговую, бухгалтерскую и кадровую отчетность, ведение документооборота и работу с первичкой.

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Для предпринимателя это выгоднее, чем держать штатного бухгалтера, при этом Модульбухгалтерия несет финансовую ответственность за возможные ошибки.

Модульбухгалтерия поможет общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на предписания, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов.

В пакет сервисов входит номенклатурный учет: бухгалтер Модульбанка разделит все операции дохода и расхода по номенклатуре, поможет с артикульным учетом, чтобы не допустить ошибок и корректно отразить работу в документах.

Настроенная интеграция с МойСклад позволяет быстро передавать онлайн-бухгалтеру операции по движению товара и готовить отчеты точно в срок. Также специалисты Модульбанка умеют работать с комиссионными договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами оптового бизнеса.

«Рассчитать налог и сдать отчётность несложно. Но оптовый бизнес – это поток отгрузок, поставок и списаний товара, поэтому нужно держать в исключительном порядке первичку и вести складской учёт так, чтобы не остаться с излишками или пустыми полками и обойтись без штрафов. В Модульбухгалтерии уже настроена прямая интеграция с МойСклад для более гладкой работы, весь учет по каждому клиенту ведется в отдельной базе 1С. И главное – мы берем на себя финансовую ответственность за каждую возможную ошибку», – говорит Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка.

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О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595

Модульбанк
Модульбанк
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