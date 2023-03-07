Как привлечь посетителей в кофейню в выходные и праздники

Зачем искать повод для привлечения клиентов

Кофейни – заведения общепита, зачастую не рассчитанные на длительное пребывание посетителей. В кофейне не празднуют свадьбы и дни рождения, так как ассортимент состоит преимущественно из напитков, быстрых десертов и закусок.

Алкоголь не продается, так как он требует наличия соответствующей лицензии, а помещение не рассчитано на большое количество гостей одновременно.

Поэтому часто основные посетители кофеен – прохожие, которые заходят за напитком по пути на работу, учебу, по прочим делам, или желают неторопливо прогуляться со стаканом кофе в руке. А в выходные и праздничные дни, когда деловая активность снижена, и прохожих становится меньше, выручка кофейни может падать.

Но если сопровождать праздник или любой другой повод информационной кампанией, вызывающей интерес к заведению, то есть создать инфоповод, число посетителей и выручка будут расти вне зависимости от дня недели.

Начните готовиться к проведению любого мероприятия заранее. Подготовьте и разместите сообщения в местных СМИ. В заголовке передайте факт события так, чтобы у публики появился интерес читать дальше. Расскажите что, где, когда, во сколько будет происходить. Укажите контакты.

Если у кофейни есть страница в социальных сетях, обязательно опубликуйте пост, где поделитесь информацией о проведении праздника или другого мероприятия.

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Календарные поводы

Отмечайте в кофейне праздники. Речь не о пышных торжествах, а о тематических акцентах, которые будут вызывать любопытство клиентов и желание заглянуть на чашку кофе, поднимать настроение и оставлять приятные воспоминания о вашей кофейне. Это могут быть как красные дни календаря, так и индивидуальные мероприятия.

Например, День святого Валентина, 8 марта, Хэллоуин, год со дня открытия кофейни, кофейные вечеринки, открытие летней веранды и т. д.

Вот несколько примеров приемов, как создать атмосферу праздника:

Подготовьте фото-зону, где посетители смогут сделать селфи. Заранее сделайте фото на подготовленном фоне и разместите их соцсетях, чтобы подписчики видели, что их ждет: какое цветовое решение, общая композиция и т. д.

Разработайте праздничный дизайн десертов, рисунков на кофе (питчинг, этчинг, трафареты, присыпки).

Тематические аксессуары на столиках (свечи на День св. Валентина, первоцветы на 8 марта, светящиеся тыквы на Хэллоуин и прочее).

Более бюджетный вариант – просто рассказать о памятном дне вашей кофейни в соцсетях, например, через пост можно поздравить с днем рождения бариста: расскажите о его талантах, любви к кофе, отличном вкусе и чувстве юмора. Наверняка среди подписчиков найдутся те, кто захочет выпить чашечку кофе, приготовленную именно этим мастером.

А дождливый день или морозное утро – повод пригласить в кофейню на чашечку согревающего напитка.

Мастер-классы, презентации и лекции

Другой повод для привлечения клиентов – новые знания. Это могут быть:

Кофейные или кулинарные мастер-классы , которые проведет бариста, или приглашенный шеф-повар или кондитер. Подготовьте инвентарь, технологические карты, которыми будут пользоваться участники мастер-класса.

Презентация сезонного меню, новых напитков . Расскажите, кто разработал новое меню, почему оно должно быть интересно вашей аудитории, в чем его изюминка.

Проведите лекцию, например, о кофе . Расскажите об особенностях различных сортов, степенях обжарки, технологиях производства и об искусстве бариста.

Каппинг – дегустация кофе. Пригласите гостей на знакомство с новыми сортами кофе. Можно совместить с лекцией или провести как самостоятельное мероприятие.

Конкурсы, розыгрыши, подарки

Получать подарки и выигрыши всегда приятно. Даже если это чашка кофе – подарок, за выпитые ранее пять. Раздавайте посетителям визитки, на которых делайте отметки о количестве выпитых чашек кофе. Такой прием – повод ходить чаще и именно в ваше заведение.

Проведите в социальных сетях розыгрыш среди подписчиков, которые, например, посетят кофейню, сделают фото с кофе и разместят его на своей странице со ссылкой на вашу и тематическим хеш-тегом.

Рекорды и достижения

Делитесь победами своего заведения, пусть даже маленькими:

год со дня открытия;

продали 1 000 чашек кофе;

10 000 подписчиков в соцсетях;

открытие новой точки (если речь идет о сети кофеен);

участие и победа в конкурсе работающего у вас бариста;

прокачка навыков бариста: получение сертификата SCA.

Персонал – важная часть любого бизнеса. CafeStore обучает бариста навыкам приготовления напитков, настройкам помола, работе с оборудованием, общению с гостями , стремлению к развитию и т. д. Именно от умений, талантов, чуткости и такта бариста зависит будут ли возвращаться посетители в вашу кофейню.

Обучение CafeStore – что интересного на наших курсах? Читайте в презентации!

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