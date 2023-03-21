Модульбанк начал представлять интересы предпринимателей в суде 

Модульюрист от Модульбанка – это полноценная юридическая служба, которая дает доступ к опытным юристам со стажем работы от десяти лет. Сервис стартовал осенью 2022 года и уже обкатан на сотнях клиентов, стоимость – от 1 490 рублей в месяц, что в десятки раз дешевле штатного юриста.

Юрист от Модульбанка делает все то же самое, что и юрист в штате, только без отпуска и больничных. Проводит консультации по правовым вопросам, разрабатывает и анализирует проекты договоров, в том числе для внешнеэкономической деятельности, освещает риски и укрепляет позицию компании, помогает досудебно решить спор с контрагентом.

Важно, что юристы Модульбанка раз в год актуализируют составленные договоры в соответствии с изменениями законодательства – бесплатно в рамках подписки на сервис.

Среди новых услуг, которые добавились весной 2023 года: возможность заказать правовой аудит всей документации компании, услуга дью-дилидженса для крупных сделок, слияний и поглощений и услуги по представлению интересов клиента в судах всех инстанций.

«Наша задача – собрать на платформе Модульбанка сервисы и ресурсы, которые помогают предпринимателю повышать рентабельность, снижать риски и развивать бизнес. Для небольших компаний расходы на юриста могут быть непредсказуемы, и теперь они становятся прозрачными и понятными. Сам Модульюрист растет вместе с нашими клиентами, в нем появляются услуги для более зрелых клиентов с более сложными потребностями», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KKAn5