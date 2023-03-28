Модульбанк добавил к интернет-эквайрингу возможность оформить рассрочку платежа

Теперь покупатель может в несколько кликов оформить заем с льготным периодом погашения (рассрочку платежа), а продавец – сразу получить деньги за товар на расчетный счет.

Когда покупатель выбирает товар и переходит на платежную страницу, рядом с кнопкой оплаты он увидит кнопку «Купить в рассрочку». При нажатии появится простая форма заявки, которую нужно заполнить и подписать онлайн. Дальше оплата происходит обычным способом: клиент получает товар или услугу, а фирма получает деньги от компании Paylate.

Клиент возвращает денежные средства, равными платежами с возможностью беспроцентного погашения в льготный период, который будет отличаться в зависимости от выбранного тарифного плана

«Для предпринимателя подключение к сервису рассрочек займет несколько минут. Нужно подать заявку в личном кабинете Модульбанка, после одобрения заявки кнопка „Купить в рассрочку“ сама появится на платежных страницах», – говорит Юрий Васильев, директор по платежным сервисам Модульбанка.

Сумма за проданный в рассрочку товар сразу отправляется на расчетный счет продавца. В зависимости от индустрии, в которой работает предприниматель, это может быть полная стоимость товара или его стоимость со скидкой.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

О Paylate

Компания Paylate работает под слоганом «Доверительная оплата». Основана в 2012 году, занимается оказанием финансовых услуг физическим лицам: POS-кредитование в онлайне и в ритейле, брокеридж и BNPL («Buy Now, Pay Later»).

Как стратегический партнер сотрудничает более, чем с 3 000 контрагентов, среди них 585 Золотой, Ozon Travel, Hoff, Tele2, Beeline, Аскон, и дает им возможность использовать широкий функционал финансовых сервисов на принципах взаимовыгодного сотрудничества. За годы работы Paylate накопила опыт и высокий уровень компетенций в IT-сфере, что позволяет в короткие сроки реализовывать сложные продукты, удовлетворяющие самые искушенные требования партнеров.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: