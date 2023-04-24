Модульбанк запустил IT-платформу для кофеен на базе CafeStore

Не нужно устанавливать множество программ – все уже есть в платформе CafeStore.

CafeStore работает по принципу «одного окна» и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками. Платформа включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне и сопутствующих товарах.

Также CafeStore предлагает выгодное банковское обслуживание от Модульбанка, включая специальные условия по лизингу оборудования.

«Мы развиваем CafeStore в рамках нашей стратегии: создавать экосистемы нишевых банковских продуктов и нефинансовых сервисов, чтобы помогать нашим клиентам растить бизнес. Сначала мы планировали запустить для кофеен только маркетплейс с расходниками и учебный центр, но оценив спрос, решили не останавливаться и создали IT-платформу для автоматизации процессов. Уже сейчас она может закрывать все ключевые бизнес-процессы для любой кофейни с обслуживанием у кассы», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Программное обеспечение предоставляется без дополнительной оплаты на внедрение и обслуживание в рамках подключенной опции CafeStore в Модульбанке. Обязательные условия: открытие расчетного счета в Модульбанке на платном тарифе, регулярные заказы в маркетплейсе CafeStore и наличие подходящего оборудования для работы POS.

Подписка на набор сервисов стоит 7 500 рублей в месяц.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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