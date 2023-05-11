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Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк и PIR-COFFEE запускают конкурс на лучшую концепцию кофейни

PIR-COFFEE и проект CafeStore от Модульбанка впервые проводят открытый конкурс на лучшую концепцию кофейни. Победитель получит от CafeStore 500 тысяч рублей на воплощение своей идеи — на оборудование, обучение персонала и необходимые расходники. 
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Конкурс будет включать в себя элементы акселерационной программы, поэтому все участники получат уникальный опыт, знания от игроков рынка и отработают навыки, необходимые для эффективного открытия и управления кофейней. Финалисты представят свои проекты экспертному жюри, а победитель заберет призы, которые помогут ему быстро запустить и начать развивать свою кофейню.

Конкурс пройдет в два этапа: на первом этапе идет сбор заявок и отбор финалистов, на втором этапе пять финалистов представят свои концепции очно в рамках выставки PIR-COFFEE 2023.

Принять в конкурсе участие может любой человек, независимо от статуса и рода деятельности и региона России. Для участия нужно заполнить анкету и описать будущую кофейню: название, целевую аудиторию, меню напитков, составить бизнес-план и мудборд проекта.

Заявки принимаются до 20 августа. Чтобы лучше справиться с заданием, в рамках конкурса пройдет серия лекций от ведущих кофейных экспертов, который помогут углубиться в специфику рынка и объяснят, как формируется концепция кофейни. 

«Как владелица кофеен, я знаю, как на старте важна поддержка. Наш конкурс – это возможность не просто побороться за приз, но и получить знания о том, как устроен кофейный бизнес, что важно учесть при открытии своей точки и как снизить риски. Мы собрали эти знания в цикл лекций и они доступны всем участникам конкурса», – говорит Зоя Некрасова, руководитель проекта CafeStore от Модульбанка.

«Я часто слышу от разных людей, как они мечтают открыть свою кофейню. Такая идея приходит в голову как любителям кофе, которые хотят начать заниматься бизнесом, так и бариста, которые работают в других заведениях. Наш конкурс не только поможет реализовать мечту победителя, но и структурировать свои идеи всем желающим. Каждый участник сможет понять, насколько проработана его идея и что ему не хватает для запуска успешного проекта», – говорит Михаил Субботин, руководитель PIR—COFFEE, организатор Moscow Coffee Festival.

Анонсы первых пяти лекций уже опубликованы на сайте конкурса: эксперты расскажут о бизнес-планировании при запуске кофейни, о том, как придумать выгодную концепцию кофейни, собрать авторское меню, выбрать локацию и оборудование.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8Kbup9

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

11797 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Ведение бизнеса

    Модульбанк и PIR-COFFEE запускают конкурс на лучшую концепцию кофейни

    PIR-COFFEE и проект CafeStore от Модульбанка впервые проводят открытый конкурс на лучшую концепцию кофейни. Победитель получит от CafeStore 500 тысяч рублей на воплощение своей идеи — на оборудование, обучение персонала и необходимые расходники. 

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