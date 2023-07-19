Модульбанк отменил абонентскую плату за доступ к платформе для кофеен CafeStore

Модульбанк отменил фиксированную плату за пользование платформой для кофейного бизнеса CafeStore. Теперь благодаря новой динамической системе расчета предприниматель сам может управлять размером комиссии.

Раньше Модульбанк брал фиксированную плату за доступ к платформе CafeStore в размере 7 500 рублей в месяц, и она не зависела от объема покупок на платформе.

Теперь комиссия привязана к сумме заказов: чем больше закупок предприниматель делает через платформу, тем ниже будет комиссия.

«Новые правила вступили в силу с 1 июля. Например, для заказов на сумму до 50 000 рублей, она будет составлять 7%. Для заказов на сумму свыше 50 000 рублей, комиссия пересчитывается и с ростом заказов может упасть до 0,2%», — поясняет Зоя Некрасова, руководитель проекта CafeStore в Модульбанке.

Платформа CafeStore работает по принципу «одного окна» и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками.

Платформа включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне и сопутствующих товарах.

Также CafeStore предлагает выгодное банковское обслуживание от Модульбанка, включая специальные условия по лизингу оборудования.

Доступ к платформе CafeStore предоставляется при подключении опции CafeStore в Модульбанке.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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