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Ведение бизнеса

Модульбанк отменил абонентскую плату за доступ к платформе для кофеен CafeStore

Модульбанк отменил фиксированную плату за пользование платформой для кофейного бизнеса CafeStore. Теперь благодаря новой динамической системе расчета предприниматель сам может управлять размером комиссии. 
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Раньше Модульбанк брал фиксированную плату за доступ к платформе CafeStore в размере 7 500 рублей в месяц, и она не зависела от объема покупок на платформе.

Теперь комиссия привязана к сумме заказов: чем больше закупок предприниматель делает через платформу, тем ниже будет комиссия. 

«Новые правила вступили в силу с 1 июля. Например, для заказов на сумму до 50 000 рублей, она будет составлять 7%. Для заказов на сумму свыше 50 000 рублей, комиссия пересчитывается и с ростом заказов может упасть до 0,2%», — поясняет Зоя Некрасова, руководитель проекта CafeStore в Модульбанке.

Платформа CafeStore работает по принципу «одного окна» и избавляет предпринимателя от необходимости общаться с разными поставщиками и подрядчиками.

Платформа включает в себя маркетплейс для закупок расходников для кофейни со скидками до 40% от рыночных цен, что дает возможность экономить на зерне и сопутствующих товарах.

Также CafeStore предлагает выгодное банковское обслуживание от Модульбанка, включая специальные условия по лизингу оборудования.

Доступ к платформе CafeStore предоставляется при подключении опции CafeStore в Модульбанке

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid:

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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