Модульбанк начал поддерживать оплаты с помощью платежного стикера МИР

Стикер — это альтернатива пластиковой карте. Его можно наклеить на чехол смартфона, кошелек, браслет или другой предмет, который всегда под рукой, и прикладывать к терминалу для оплаты.

«На стикере нет реквизитов, оплата проходит бесконтактно, данные безопасно защищены, у мошенников не будет возможности их получить для онлайн-оплаты», — поясняет Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Стикер привязывается к расчетному счету в Модульбанке, пополнять счет стикера можно в банкоматах и онлайн. За покупки у партнеров доступен кэшбэк до 5%.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей.

С 2014 года разрабатывает финансовые продукты и нишевые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает расчетно-кассовое обслуживание, технологичную онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

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