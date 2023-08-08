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Учет в торговле

Модульбанк запустил сервис складского учета для кофеен

Модульбанк запустил сервис складского учета для предпринимателей, которые работают на платформе CafeStore. 
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Сервис включает автоматический учет движения товаров при продаже позиций на POS, поддержку ручных операций по приемке и списанию, автоучет остатков на складах и движения товаров для авто- и ручных операций, создание справочников для складов, поставщиков, причин списания. Сервис будет обновляться и дополняться новыми функциями.

Весной 2023 года Модульбанк добавил полноценную IT-платформу к пакету сервисов для кофеен CafeStore.

Это комплекс программных решений для бизнеса, который включает POS-систему для обработки заказов, бонусную программу и мобильное приложение для клиентов, позволяет следить за аналитикой продаж, составлять меню с фото и модификаторами и многое другое.

Теперь владельцам кофеен не нужно устанавливать множество программ — все есть в платформе CafeStore.

«CafeStore — это платформа для развития кофейни, полностью закрывающая потребности предпринимателя в этой нише, в том числе специфические нефинансовые потребности. Платформа включает в себя большой маркетплейс кофе, еды и расходников для кофейни со скидками до 40% от рынка, административную и софтверную обвязку — от специализированной бухгалтерии до сервисов складского учета. Кроме того мы делаем логистику по всей стране, берем на себя ремонт  кофейного оборудования, учим бариста, и так далее», — поясняет Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Программное обеспечение предоставляется без дополнительной оплаты на внедрение и обслуживание в рамках подключенной опции CafeStore в Модульбанке.

Обязательные условия: открытие расчетного счета в Модульбанке на платном тарифе, регулярные заказы в маркетплейсе CafeStore и наличие подходящего оборудования для работы POS. 

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей.

С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid:

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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