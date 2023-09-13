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Торговый эквайринг

Модульбанк запустил SDK для интеграции интернет-эквайринга в мобильные приложения

Модульбанк запустил SDK для сервиса интернет-эквайринга. Теперь сторонние разработчики смогут быстро встраивать функционал приема оплат в свои мобильные приложения. Ставка интернет-эквайринга для разработчиков составит всего 0,7%.
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Особенность SDK от Модульбанка в том, что при совершении оплаты пользователь не будет перенаправляться в браузер для подтверждения платежа, все действия будут реализованы в одном окне прямо в мобильном приложении. От пользователя потребуется меньше действий для оплаты, что может положительно отразиться на конверсии в покупку. 

«Раньше разработчикам нужно было создавать функционал самостоятельно и подключаться к интернет-эквайрингу по API. Это сложный и дорогой путь. Теперь можно взять уже готовый функционал библиотеки и его использовать, это сэкономит время и ресурсы, и ставка 0,7% за интернет-эквайринг для пользователей SDK может быть дополнительным бонусом. При необходимости, подключить SDK сможет и Andriod-разработчик, backend-разработчик не обязателен», — говорит Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.

Предприниматели могут подключить интернет-эквайринг за 3 шага — интеграция, проверка сайта — занимает несколько часов и подписание договора. Весь процесс проходит в течение одного рабочего дня. 

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021- набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8JuE7R

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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