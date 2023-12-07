Модульбанк запустил премиальный юридический сервис для бизнеса

Модульбанк запустил премиальный юридический сервис Insight by Modullegal на базе направления Модульюрист. В рамках сервиса стоимость услуг, условия и формат их предоставления определяются индивидуально с заказчиком.

Insight by Modullegal включает персонального юридического ассистента, который выезжает на встречи с клиентом, обсуждает контракты, лично участвует в переговорах с контрагентами, в том числе с зарубежными. Все сделки согласуются с комплаенс-службой Модульбанка.

Совместно с банком Модульюрист помогает реализовывать различные амбициозные проекты клиентов, которых не было на рынке и законодательная база по которым еще не до конца написана.

«В начале декабря Модульюристу исполнился год. Наше ключевое отличие в том, что мы строим проактивный сервис. Обычно юристы подключаются к ситуации, когда у клиента уже возникла проблема. Мы оцениваем клиента и его потенциальные риски и делаем правовой аудит уже на этапе онбординга — делаем реестр договоров и погружаемся в бизнес клиента, чтобы сократить риски возникновения проблем до минимума», — говорит Александр Блинков, руководитель сервиса Модульюрист.

Модульюрист самостоятельно отслеживает изменение в законодательстве и важные пункты договора и сам приходит к клиенту, когда нужно снизить риски. За год у клиентов Модульюриста было несколько судов, в том числе суды по госзакупкам и с крупным маркетплейсом — клиенты банка выиграли все суды.

Сейчас Модульюрист — это продукт по подписке, который включает в себя безлимитные консультации, разработки корпоративных документов, локально-нормативных актов, курьерский сервис, проверку контрагентов и личного менеджера.

Вся ситуативная помощь — переговоры, досудебное урегулирование, защиту в суде и решение личных вопросов предпринимателя — реализована в форме «модулей», которые можно подключать на короткий промежуток, когда того требуют обстоятельства. Все услуги в рамках модулей также безлимитны.

В честь дня рождения сервиса Модульюрист дает скидку до 58% (до 100.000₽ за год в эквиваленте) при подключении до 10 декабря включительно.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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