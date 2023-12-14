Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ

Модульбанк запустил услугу по подбору и покупке пункта выдача заказов для клиентов. Специалисты банка подберут работающий ПВЗ с прозрачной историей под запрос предпринимателя и гарантируют чистоту сделки.

Модульбанк ищет подходящие ПВЗ как по открытым источникам, так и по собственной базе проверенных пунктов выдачи, которую постоянно обновляет. Все ПВЗ проверяются на финансовую историю, регулярность выплат от партнеров, оформление расходов, наличие необходимого оборудования и по другим критериям. После того, как предприниматель определится с ПВЗ, банк готовит договор купли-продажи и сопровождает перевод личных кабинетов на нового собственника. После покупки Модульбанк предлагает новому владельцу три месяца льготных условий на управление ПВЗ под ключ. Стоимость услуги составляет 20 тысяч рублей и 1% от стоимости ПВЗ.

В марте 2023 года Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению ПВЗ под ключ. В рамках сервиса банк помогает с выбором оптимальной локации для ПВЗ, выстраивает управление процессами, берет на себя весь микроменеджмент, включая управление процессами и персоналом, работу с претензиями от маркетплейсов, контроль и закупку расходников, управленческий и бухгалтерский учет и отчетность.

«Пункты выдачи и так непростой бизнес, завязанный на постоянных рисках, микроменеджменте и микроплатежах. В этом году индустрию ПВЗ еще и тряхнуло несколько скандалов, связанных с задержками выплат, некоторые предприниматели разорились. Найти на рынке чистые и коммерчески успешные ПВЗ стало сложнее. Поэтому мы запустили услугу по покупке пунктов под ключ: чтобы помочь предпринимателям снизить риски при покупке готового ПВЗ и потом повысить его рентабельность», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк уже работает с маркетплейсами Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, курьерскими службами DPD, Boxberry, СберЛогистика, PickPoint. Поэтому подключение к маркетплейсам и курьерским службам пройдет максимально быстро.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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