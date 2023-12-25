Как удаленному бухгалтеру получать дополнительный доход. Что такое партнерские программы

Удаленный бухгалтер может зарабатывать не только на сопровождении клиентов, есть и другие способы. Причем некоторые из них не требуют особых трудозатрат. Расскажем, какие есть возможности получить дополнительный доход у бухгалтера на фрилансе.

Увеличить количество клиентов или оказывать дополнительные услуги текущим

Казалось бы, самый простой способ получить больший доход — выполнять дополнительные функции, например, наладить управленческий учет, или привлекать новых клиентов на обслуживание.

Но не забывайте, что в сутках всего 24 часа, из которых нужно выделить время на сон, семью и т.д. Получается, больше работать — не всегда выход. И все же брать новых клиентов или оказывать дополнительные услуги — рабочий способ увеличения дохода.

Еще один вариант — перевести количество клиентов в качество. Он заключается в том, чтобы не брать на сопровождение как можно больше клиентов, а ориентироваться на их платежеспособность и соотношение затраченного времени и полученного дохода от каждого проекта.

Можно попробовать оказывать альтернативные услуги, которые явно или косвенно связаны с бухучетом и при этом востребованы на рынке, например, регистрация бизнеса.

Помощь в регистрации / ликвидации бизнеса

Многие компании для ликвидации или регистрации бизнеса привлекают дополнительных помощников, которые готовят все документы, отправляют их на регистрацию и предоставляют информацию о постановке организации на учет или наоборот, о снятии с учета.

Бухгалтер отлично знает, какие документы готовить, куда их направлять и как сделать это максимально быстро и эффективно.

Помощь в составлении бизнес-планов и суб сидиарных программ

Государственные и частные организации готовы помогать начинающим предпринимателям: они предоставляют гранты, дают льготные кредиты и субсидии.

Кроме того, есть отраслевые программы — например, в IT-сфере, с помощью которых можно привлечь дополнительные деньги для развития своего бизнеса. Существуют различные венчурные фонды, частные инвесторы, которые готовы вкладываться в перспективные стартапы.

Чтобы получить деньги, компании в любом случае нужно собрать пакет документов и предоставить финансово-экономическое обоснование, описать бизнес-модель, рассчитать все показатели деятельности. Помочь с расчетами и оформлением документации собственникам и руководителям может бухгалтер.

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Консультации и аудит

Бухгалтер может выступать в роли стороннего консультанта, который помогает компаниям решать сложные вопросы в организации учета, например:

Бухгалтеры, которые работают с экспортом-импортом, могут проводить консультации по валютному законодательству, таможенным документам и процессам организации экспортных или импортных поставок.

Некоторые организации хотят оптимизировать свои налоги или расходную часть, для этого привлекают стороннего бухгалтера-консультанта, чтобы он подсказал, как и на чем сэкономить.

Не все знают, как правильно работать с самозанятыми, оформлять закрывающие документы и договоры. Чтобы помочь избежать штрафов от налоговой инспекции, бухгалтер может провести консультацию и аудит по работе с самозанятыми.

Кроме консультирования, бухгалтер может предложить услуги по обучению для других бухгалтеров, предпринимателей или сотрудников. Можно обучать основам бухгалтерии, подготовке налоговой отчетности, выбору системы налогообложения или другим аспектам учета.

Грамотные профессионалы всегда востребованы в качестве консультантов и наставников. Можно посмотреть вакансии в онлайн-школах, чтобы не заниматься организацией обучения самостоятельно.

Написание статей, книг, запись вебинаров

Для специалиста с большим опытом это вполне реальный способ получить дополнительный доход. Можно писать статьи для отраслевых изданий или создавать видеолекции — этот формат сейчас тоже популярен у аудитории.

Партнерские программы

Еще один интересный вариант дохода для бухгалтера — включение в партнерские программы. Это значит, что бухгалтер заключает договор с банком или поставщиком ПО и за каждого приведенного клиента получает бонус или фиксированную оплату.

Например, бухгалтер подписывает договор с банком-партнером, и тот предлагает специалисту несколько вариантов начисления комиссии:

Разовая выплата за открытие расчетного счета и бонус за активность клиента. Процент от комиссий за привлеченного клиента и процент за остатки на счете привлеченного клиента.

Если вы больше оказываете услуги по регистрации бизнеса, то вам выгодно соглашаться на первый вариант. Если у вас есть несколько постоянных клиентов со стабильной активностью по расчетному счету, тогда подойдет второй вариант.

Главное преимущество этого способа — он прекрасно дополняет все те, что указаны выше. Бухгалтер привлекает на обслуживание клиента и предлагает ему открыть расчетный счет на выгодных условиях. За это он получает бонус без дополнительных трудозатрат.

Модульбанк предлагает выгодную партнерскую программу на следующих условиях:

За факт открытия расчетного счета вашим клиентом вы получите единоразовую выплату 2000 руб.

А самое главное что теперь вы будете получать ежедневно 13% от всех трат клиента на банк и 2,5% годовых от остатка клиента на счете на протяжении всей жизни клиента.

В среднем бухгалтер на фрилансе может получать более 30000 руб. ежемесячно.

Подробные условия программы, форматы вознаграждений можно посмотреть на сайте. Специально для пользователей «Клерка» за первых трех клиентов банк заплатит фиксировано по 5000 рублей + % как описаны выше.

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