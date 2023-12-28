Модульбанк запустил корпоративный фонд для бегунов на платформе MoneyRun

Теперь можно бегать с Модульбанком и обменивать километры на деньги.

Модульбанк и компания MoneyRun запустили первый корпоративный фонд ModulRun для бегунов. Теперь любой сотрудник Модульбанка может присоединиться к беговому сообществу, бегать вместе с мобильным приложением MoneyRun и обменивать километры на деньги. В ближайшее время запустится такой же фонд для клиентов банка.

«Бег – это не только физкультура, но и отличный способ поддерживать и развивать здоровье мозга, внимание, дисциплину, выносливость на долгих дистанциях. Стимулируя сотрудников бегать, мы помогаем им становиться более эффективными в работе и в жизни, лучше решать творческие задачи и справляться со сложностями», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

MoneyRun — социальный проект для поддержки бега, который дает дополнительную мотивацию бегать и получать за это денежное вознаграждение. Проект организован как набор частных и корпоративных фондов-сообществ. Держатели фондов заинтересованы в развитии культуры бега и здоровье своих сотрудников, и поэтому выделяют средства, чтобы у MoneyRun была возможность обменивать километры бегунов на деньги.

В MoneyRun есть открытые фонды, куда может вступить любой желающий, а есть закрытые фонды, которые устанавливают свои правила членства: это может быть уровень активности, трудоустройство в определенной компании или участие в программе тестирования.

На старте приложение доступно по приглашению действующего пользователя, также можно записаться в лист ожидания. После получения доступа нужно вступить в один из фондов-сообществ и начать бегать. Приложение позволяет записывать тренировки напрямую или подгружать тренировки из сервиса Strava или умных часов. Также MoneyRun позволяет ставить беговые цели и отслеживать прогресс в динамике.

С каждым забегом участник повышает свой experience (XP) в приложении, и по мере его роста получает грейды. Чем выше грейд, тем выше курс обмена километра на рубли, которые можно выводить на личные банковские карты. Чем более активен участник в приложении, тем больше фондов ему доступно и тем выше для него курс обмена.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8K6fQP