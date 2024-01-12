Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах

Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента.

Для Москвы сервис работает полностью под ключ — можно открыть ПВЗ без физического участия клиента.

Теперь предпринимателю необязательно жить в Москве, чтобы открыть там свой ПВЗ или сеть пунктов выдачи. Можно поручить их в управление специалистам Модульбанка и получать доход.

«Пункты выдачи заказов — сложный бизнес, и мы помогаем предпринимателю снизить риски и повысить рентабельность каждой точки. Мы консультируем на всех этапах открытия ПВЗ: рассказываем на чем можно заработать, к каким маркетплейсам лучше подключиться в конкретном регионе, помогаем выбрать помещение и нанять ремонтную бригаду, купить мебель и оборудование. В зависимости от пакета услуг можем найти и обучить сотрудников и даже забрать на себя все операционное управление, то есть будем вести ПВЗ с минимальным участием клиента», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

В марте 2023 года Модульбанк запустил пакет услуг по запуску и ведению ПВЗ. В рамках сервиса банк помогает с выбором оптимальной локации для ПВЗ, выстраивает управление процессами, берет на себя весь микроменеджмент, включая работу с персоналом и работу с претензиями от маркетплейсов, помогает с контролем и закупкой расходников, поможет выстроить управленческий и бухгалтерский учет и отчетность.

Модульбанк уже работает с маркетплейсами Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, курьерскими службами DPD, Boxberry, СберЛогистика, PickPoint. Поэтому подключение к маркетплейсам и курьерским службам пройдет максимально быстро.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KbL2x