Модульбанк запустил партнерскую программу для кофеен

Модульбанк запустил новую партнерскую программу. Теперь партнеры банка получают вознаграждение за кофейни, подключенные к платформе CafeStore. Вознаграждение за подключение одной кофейни составит от 20 тысяч рублей.

В 2021 году Модульбанк запустил партнерскую программу, в рамках которой партнеры могут привлекать в банк клиентов и ежемесячно получать часть прибыли банка от этих клиентов.

Партнерская программа выгодна всем: клиенты закрывают потребности своего бизнеса, а партнеры зарабатывают, в том числе создавая для себя пассивный доход.

Теперь партнерская программа доступна и для сегмента кофейных предпринимателей. Платформа CafeStore от Модульбанка — это единый поставщик для кофейни. CafeStore поставляет кофейням кофе, расходники и сопутку со скидкой до 40% от рыночной стоимости, а также предлагает торговый эквайринг по ставке 0%, лизинг на оборудование под 0%, бесплатное обучение для персонала и собственное IT-решение CafeStore360 для автоматизации кофейни.

Партнер банка получает 20 тысяч рублей вознаграждения за каждую приведенную кофейню и ежемесячные проценты, которые рассчитываются от доли дохода банка.

«Модульбанк постоянно разрабатывает нишевые продукты и сервисы, так что у наших партнеров уже есть возможность зарабатывать на привлечении в банк предпринимателей-селлеров, валютных и премиальных клиентов. Теперь к ним добавились и владельцы кофееен. Это выгодно всем: предприниматель получает уникальные на рынке решения для бизнеса, банк получает целевого клиента, а партнер – дополнительный источник пассивного дохода», — говорит Алексей Любатинский, директор партнерской программы Модульбанка.

У Модульбанка нет специальных требований к партнеру. Им может быть и юрлицо, и физлицо. Профессия и опыт работы не важны — менеджеры банка объяснят, что нужно делать, расскажут о продукте, поделятся материалами для рассылки и рекламы.

Партнерская программа Модульбанка предусматривает также прогрессивную мотивацию. Чем выше статус партнера в программе, тем выше его вознаграждение. Статус зависит от рейтинга, на который влияют четыре показателя: активность клиентов и их качество (например, соблюдение закона 115-Ф3), конверсия заявок в открытый счет и общая доходность клиента для банка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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