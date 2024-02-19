Модульбанк запустил образовательное приложение для владельцев кофеен на базе CafeStore

Новое приложение позволяет перевести в онлайн-формат часть программ учебного центра CafeStore, которые сейчас идут офлайн в Москве. Теперь обучение в CafeStore доступно кофейным предпринимателям по всей стране.

Сейчас в CafeSkills доступны две полноценные образовательные онлайн-программы — для управляющего кофейней и для баристы. Также там регулярно появляются полезные статьи о кофе и кофейном бизнесе.

«Многие наши уже имеющиеся курсы мы выводим в онлайн формат — например, теперь модуль Barista Basic начинается с онлайн обучения, а потом переходит в практическую часть в одном из наших учебных центров. Мы планируем развивать CafeSkills как большую базу знаний, которыми мы хотим делиться с предпринимателями», — говорит Зоя Некрасова, директор по развитию платформы CafeStore в Модульбанке.

Сейчас приложение CafeSkills доступно только для клиентов CafeStore. Подключиться к платформе можно бесплатно.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich–контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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