Модульбанк запустил счета и переводы во вьетнамских донгах

Вьетнам — одна из самых динамично развивающихся стран Юго-Восточной Азии, ее экономика растет на 6-7% в год. В стране около 100 миллионов населения и сравнительно низкая стоимость рабочей силы, что позволяет Вьетнаму с каждым годом привлекать все больше иностранных инвестиций и открывать все больше новых производств.

Правительство Вьетнама активно инвестирует в развитие местной промышленности, модернизацию технологических и инновационных возможностей страны и по данным Forbes планирует к 2045 году достичь статуса страны с высоким уровнем жизни.

Теперь российскому бизнесу будет проще осваивать новые рынки, налаживать поставки и вести расчеты с контрагентами в Вьетнаме. Также это еще одна возможность получать валютные платежи на российский счет. Открытие и обслуживание счета — бесплатно. Отправка переводов – до 12:00 мск. Комиссия за перевод: от 0,1%.

«Новые валюты будут особенно актуальны для селлеров. Вьетнам быстро наращивает производственные мощности и постепенно становится «новым Китаем» — особенно для текстильных товаров, электроники, сельскохозяйственной продукции, включая кофе. Для российской ИТ-индустрии важно, что Вьетнам остается в центре внимания полупроводниковой промышленности, и развивает другие хай-тек направления. Расчетные счета во вьетнамских донгах дают предпринимателям возможность открыть для себя этот регион или упростить работу с местными поставщиками», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Модульбанк постоянно работает над расширением платежных инструментов, включая возможности обмена платежами для участников ВЭД.

Сейчас клиенты Модульбанка могут вести расчеты с контрагентами в 14 валютах, в том числе в казахских тенге, белорусских рублях, армянских драмах, азербайджанских манатах, грузинских лари, таджикских сомони, турецких лирах, узбекских сумах, киргизских сомах, а теперь и во вьетнамских донгах. Портфель дополнительных валют будет пополняться.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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