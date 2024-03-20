Модульбанк
Электронные подписи

Модульбанк запустил консультации по получении цифровой подписи и сертификатов КриптоПро для пользователей MacOS

Модульбанк запустил консультации для предпринимателей по настройке электронных цифровых подписей КриптоПро — в том числе для операционных систем MacOS.
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Компания КриптоПро обновила инструкции по установке своих сертификатов подписи кода продуктов и цифровых подписей для пользователей операционных систем MacOS после того, как компания Apple заблокировала приложения компании КриптоПро в AppStore и отозвала сертификаты.

«Поскольку до конца апреля нужно сдать электронную отчетность в налоговую, предприниматели, работающие на MacOS, столкнулись с тем, что ранее установленные сертификаты КриптоПро оказались недействительны. Мы поможем обновить сертификаты и настроить отчетность», — говорит Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, руководитель Модульбухгалтерии.

По данным Известий, Apple смогла сохранить долю на рынке ноутбуков в России, несмотря на прекращение официальных поставок. В первой половине 2023 года доля MacBook в России составила 6,6% против 7% годом ранее.

Также предприниматели могут выпустить машиночитаемую доверенность и делегировать процесс подачи отчетности Модульбанку. В этом случае банк сам будет отправлять отчетность и напомнит предпринимателю, когда пора обновить сертификат.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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