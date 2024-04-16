Модульбанк запустил онлайн-курс по ВЭД для предпринимателей

Модульбанк запустил курс для предпринимателей, который поможет предпринимателям лучше понять, как работать с валютным контролем и как правильно проводить валютные расчеты с зарубежными партнерами, чтобы не получить штраф.

Программа курса основана на многолетней практике работы Модульбанка с валютными операциями.

Из курса вы сможете узнать, кто занимается валютным контролем в России и какие операции проверяют на соответствие валютному законодательству.

Специалисты банка расскажут про основные виды подтверждающих документов и требования к ним, помогут разобраться, что нужно для прохождения валютного контроля при покупке товара у нерезидента, а также последовательно разберут процесс прохождения валютного контроля в Модульбанке — на что обращать внимание и как можно упростить и ускорить этот процесс.

«Мы считаем, что данный курс позволит предпринимателям избежать типовых ошибок и научиться проходить валютный контроль без лишних задержек. Курс будет полезен владельцам компаний, ведущим внешнеэкономическую деятельность или планирующим ее начать, и, особенно, селлерам, которые активно работают с зарубежными поставщиками. Также подобный курс может быть необходим бухгалтерам и финансистам, работающим с валютными операциями, руководителям компаний, чьи подчиненные занимаются работой с контрагентами из других стран, и всем, кто хочет разобраться в тонкостях валютного регулирования в России», — отмечает Ирина Максюта, управляющий директор Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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