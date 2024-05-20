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Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил оценку юридического риск-профиля клиентов

Модульбанк запустил новый сервис по оценке юридического риск-профиля бизнеса на базе направления Модульюрист. Сервис подойдет для продавцов на маркетплейсах, производственных компаний и других типов бизнеса.

Сервис включает изучение потребностей компании, аудит текущего состояния юридической документации, подготовку документов, которые будут соответствовать задачам бизнеса и защищать предпринимателя от потенциальных рисков. При необходимости специалисты Модульюриста проводят для предпринимателя тренинг по текущему состоянию законодательства в его сфере и объясняют потенциальные зоны рисков. На основе оценки риск-профиля Модульюрист выстраивает для компании оптимальную концепцию юридического обслуживания.

«Мы делаем проактивный сервис. Обычно юристы подключаются к ситуации, когда у клиента уже возникла проблема. Модульюрист работает иначе, мы оцениваем клиента и его потенциальные риски и делаем правовой аудит уже на этапе онбординга – делаем реестр договоров и погружаемся в бизнес клиента, чтобы сократить риски возникновения проблем до минимума», – говорит Александр Блинков, руководитель сервиса Модульюрист.

Модульюрист самостоятельно отслеживает изменение в законодательстве и важные пункты договора и сам приходит к клиенту, когда нужно снизить риски. За полтора года работы у клиентов Модульюриста было несколько судов, в том числе суды по госзакупкам и с крупным маркетплейсом – клиенты банка выиграли все суды.

Сейчас Модульюрист – это продукт по подписке, который включает в себя безлимитные консультации, разработки корпоративных документов, локально-нормативных актов, курьерский сервис, проверку контрагентов и личного менеджера. Вся ситуативная помощь – переговоры, досудебное урегулирование, защиту в суде и решение личных вопросов предпринимателя – реализована в форме «модулей», которые можно подключать на короткий промежуток, когда того требуют обстоятельства. Все услуги в рамках модулей также безлимитны.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KCVSu

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