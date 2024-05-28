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Модульбанк
Система быстрых платежей

Модульбанк запустил новое приложение для приема оплат ModulPay

Модульбанк запустил приложение ModulPay для приема безналичных платежей.

Теперь предпринимателям станет еще проще и комфортнее работать с оплатами от клиентов.

В ModulPay можно принимать платежи по QR-коду и формировать счет-ссылки, подключить Модулькассу и формировать электронные чеки, отслеживать продажи и оформлять возвраты, работать с несколькими магазинами и учетными записями.

«Мы выпускаем ModulPay, чтобы дать предпринимателям еще одну возможность удобно принимать безналичные платежи. Уже сейчас это полнофункциональный платежный сервис, и мы планируем добавлять в него еще больше возможностей и интеграций», — говорит Юрий Васильев, директор Модульбанка по платежным сервисам.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8K7STq

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