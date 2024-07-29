5 способов как снизить расходы в кофейне, чтобы получать больше прибыли

Сэкономить, чтобы заработать
Кофейни — популярный формат: большинство заведений работает в высококонкурентной среде. Именно поэтому к снижению расходов нужно подходить очень осторожно, чтобы не потерять клиентов.
Пересмотрите методы продвижения
Проанализируйте, с каких каналов продвижения к вам приходит наибольшее количество посетителей. Отказ от неэффективных, но затратных инструментов помогает сохранить бюджет.
Подумайте о проведении мероприятий: событийный маркетинг по-прежнему остается работающим (и недорогим!) способом привлечения аудитории. Мастер-классы, презентация сезонного меню, дегустация — такие активности при правильной организации заинтересуют гостей. Среди эффективных и экономичных способов продвижения кофейни:
Сервисы геолокации. Убедитесь, что о вашем заведении есть информация на наиболее популярных сервисах. Не забывайте отвечать на отзывы, это отлично увеличивает лояльность аудитории и повышает доверие.
Туристические порталы. Еще один способ продвижения, который часто игнорируют — размещение информации о кофейне на туристических порталах и в путеводителях. Если ваше заведение находится вблизи туристических маршрутов, присутствие в гиде привлечет новую аудиторию.
Коллаборации. Сотрудничество с локальными брендами, культурными центрами и другими точками притяжения — хороший способ заявить о себе. Создать авторский напиток для бренда одежды, разработать совместный проект с цветочной студией — вариантов огромное количество.
Кросс-маркетинг. Рекламные листовки можно разместить на ресепшене находящегося неподалеку отеля, салона красоты или бизнес-центра. Главное — позаботьтесь о том, чтобы ваши аудитории хотя бы частично пересекались, иначе продвижение не принесет ожидаемых результатов.
Кофейня в плюсе
Закупки с выгодой до 40%, эквайринг 0% и другие возможности для кофейного бизнеса в CafeStore
Найдите надежного поставщика с хорошими ценами
Зерна, десерты, сопутствующие товары (от стаканчиков и пакетов до моющих средств) — без всего этого кофейня просто не может существовать. Не нужно оставаться с поставщиком, который регулярно повышает цены или срывает сроки: всегда есть возможность найти более выгодное предложение.
Где искать поставщика?
Каталоги обжарщиков. В специализированных каталогах собрана проверенная информация, а благодаря отсутствию «лишних» компаний из других сфер процесс поиска максимально удобен.
Конкуренты. Присмотритесь, какие бренды выбирают заведения схожего формата.
Выставки. Участие в таких мероприятиях — хороший шанс найти выгодные предложения, поэтому если в вашем городе проводятся выставки, не забывайте их посещать.
Поисковые системы и социальные сети. Не самый простой и достаточно затратный по времени вариант, но иногда он работает — главное, внимательно изучать всю информацию и анализировать цены.
Рекомендации бизнес-сообщества. Дружественные заведения и специализированные сообщества в интернете иногда готовы поделиться полезными контактами.
Торговые площадки. Многие поставщики размещают информацию о своей продукции на таких площадках, но действительно интересное предложение найти сложно.
На платформе CafeStore от Модульбанка владельцы кофеен могут закупить кофе, оборудование и сопутствующие товары с выгодой до 40%. Долго искать подходящие варианты и заключать договоры со множеством подрядчиков не придется: на CafeStore собраны предложения с низкими ценами и быстрой доставкой.
Автоматизируйте управление
Внедрение IT-решений — эффективный способ оптимизации бизнес-процессов. Специальные инструменты помогают вести складской учет, анализировать продажи, работать с программой лояльности для клиентов и решать другие задачи. В результате производительность повышается, а на заработной плате сотрудникам можно заметно сэкономить.
Так, например, автоматизировав управление кофейней с CafeStore, можно оформлять заказы в POS‑системе прямо на планшете, анализировать чеки (количество, состав заказа, средний чек) и контролировать остатки на складе.
Внедрите энергосберегающие технологии
Оплата энергоснабжения — достаточно существенная часть расходов в структуре коммунальных платежей, но благодаря внедрению энергосберегающих технологий эту часть расходов можно сократить. Установка приборов с датчиками позволяет использовать их только тогда, когда в этом действительно есть необходимость (например, освещение в коридорах, где персонал бывает часто, но недолго и сенсоры на кранах).
Снизить затраты поможет и контроль за своевременным выключением оборудования. Работая в режиме ожидания, приборы продолжают потреблять электричество. Не стоит забывать и об обслуживании оборудования: нередко неисправности влекут за собой рост энергопотребления. И, конечно, нужно позаботиться об установке энергосберегающих лампочек: они правда способны уменьшить сумму в квитанции.
Экономьте на банковском обслуживании
Этот способ минимизации расходов точно не приведет к ухудшению качества обслуживания, но при этом поможет сократить расходы.
При выборе тарифного плана рекомендуется учитывать, какие услуги и в каком объеме потребуются вам в ближайшее время. Как правило, если вы совершаете множество операций, лучше выбрать тариф с абонентской платой. Если же операций в месяц ограниченное количество, выгоднее отплачивать каждую из них отдельно.
Кофейням, которые работают с платформой CafeStore, доступны преимущества банковского сервиса Модульбанка:
бесплатная онлайн-касса или андроид-планшет;
бесплатная бухгалтерия;
эквайринг с комиссией 0%;
бесплатный куаринг;
вывод прибыли на личную карту без ограничений по объему и с защитой от блокировок.
Узнать условия работы с CafeStore и получить прайс-лист очень просто: в заявке достаточно указать только номер телефона. Подробная информация будет направлена в мессенджер.
Кофейня в плюсе
Закупки с выгодой до 40%, эквайринг 0% и другие возможности для кофейного бизнеса в CafeStore
Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8K1eVC
Начать дискуссию