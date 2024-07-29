5 способов как снизить расходы в кофейне, чтобы получать больше прибыли

Сократить затраты и сохранить качество — задача, которая на первый взгляд кажется невыполнимой, особенно если речь идет о кофейне. Стабильно растут цены и на кофейное зерно, и на стаканчики, и на сопутствующие товары. Делимся пятью работающими способами, как снизить расходы без ущерба для репутации.

Сэкономить, чтобы заработать

Кофейни — популярный формат: большинство заведений работает в высококонкурентной среде. Именно поэтому к снижению расходов нужно подходить очень осторожно, чтобы не потерять клиентов.

Пересмотрите методы продвижения

Проанализируйте, с каких каналов продвижения к вам приходит наибольшее количество посетителей. Отказ от неэффективных, но затратных инструментов помогает сохранить бюджет.

Подумайте о проведении мероприятий: событийный маркетинг по-прежнему остается работающим (и недорогим!) способом привлечения аудитории. Мастер-классы, презентация сезонного меню, дегустация — такие активности при правильной организации заинтересуют гостей. Среди эффективных и экономичных способов продвижения кофейни:

Сервисы геолокации. Убедитесь, что о вашем заведении есть информация на наиболее популярных сервисах. Не забывайте отвечать на отзывы, это отлично увеличивает лояльность аудитории и повышает доверие.

Туристические порталы. Еще один способ продвижения, который часто игнорируют — размещение информации о кофейне на туристических порталах и в путеводителях. Если ваше заведение находится вблизи туристических маршрутов, присутствие в гиде привлечет новую аудиторию.

Коллаборации. Сотрудничество с локальными брендами, культурными центрами и другими точками притяжения — хороший способ заявить о себе. Создать авторский напиток для бренда одежды, разработать совместный проект с цветочной студией — вариантов огромное количество.

Кросс-маркетинг. Рекламные листовки можно разместить на ресепшене находящегося неподалеку отеля, салона красоты или бизнес-центра. Главное — позаботьтесь о том, чтобы ваши аудитории хотя бы частично пересекались, иначе продвижение не принесет ожидаемых результатов.

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Найдите надежного поставщика с хорошими ценами

Зерна, десерты, сопутствующие товары (от стаканчиков и пакетов до моющих средств) — без всего этого кофейня просто не может существовать. Не нужно оставаться с поставщиком, который регулярно повышает цены или срывает сроки: всегда есть возможность найти более выгодное предложение.

Где искать поставщика?

Каталоги обжарщиков. В специализированных каталогах собрана проверенная информация, а благодаря отсутствию «лишних» компаний из других сфер процесс поиска максимально удобен.

Конкуренты. Присмотритесь, какие бренды выбирают заведения схожего формата.

Выставки . Участие в таких мероприятиях — хороший шанс найти выгодные предложения, поэтому если в вашем городе проводятся выставки, не забывайте их посещать.

Поисковые системы и социальные сети. Не самый простой и достаточно затратный по времени вариант, но иногда он работает — главное, внимательно изучать всю информацию и анализировать цены.

Рекомендации бизнес-сообщества. Дружественные заведения и специализированные сообщества в интернете иногда готовы поделиться полезными контактами.

Торговые площадки. Многие поставщики размещают информацию о своей продукции на таких площадках, но действительно интересное предложение найти сложно.

На платформе CafeStore от Модульбанка владельцы кофеен могут закупить кофе, оборудование и сопутствующие товары с выгодой до 40%. Долго искать подходящие варианты и заключать договоры со множеством подрядчиков не придется: на CafeStore собраны предложения с низкими ценами и быстрой доставкой.

Автоматизируйте управление

Внедрение IT-решений — эффективный способ оптимизации бизнес-процессов. Специальные инструменты помогают вести складской учет, анализировать продажи, работать с программой лояльности для клиентов и решать другие задачи. В результате производительность повышается, а на заработной плате сотрудникам можно заметно сэкономить.

Так, например, автоматизировав управление кофейней с CafeStore, можно оформлять заказы в POS‑системе прямо на планшете, анализировать чеки (количество, состав заказа, средний чек) и контролировать остатки на складе.

Внедрите энергосберегающие технологии

Оплата энергоснабжения — достаточно существенная часть расходов в структуре коммунальных платежей, но благодаря внедрению энергосберегающих технологий эту часть расходов можно сократить. Установка приборов с датчиками позволяет использовать их только тогда, когда в этом действительно есть необходимость (например, освещение в коридорах, где персонал бывает часто, но недолго и сенсоры на кранах).

Снизить затраты поможет и контроль за своевременным выключением оборудования. Работая в режиме ожидания, приборы продолжают потреблять электричество. Не стоит забывать и об обслуживании оборудования: нередко неисправности влекут за собой рост энергопотребления. И, конечно, нужно позаботиться об установке энергосберегающих лампочек: они правда способны уменьшить сумму в квитанции.

Экономьте на банковском обслуживании

Этот способ минимизации расходов точно не приведет к ухудшению качества обслуживания, но при этом поможет сократить расходы.

При выборе тарифного плана рекомендуется учитывать, какие услуги и в каком объеме потребуются вам в ближайшее время. Как правило, если вы совершаете множество операций, лучше выбрать тариф с абонентской платой. Если же операций в месяц ограниченное количество, выгоднее отплачивать каждую из них отдельно.

Кофейням, которые работают с платформой CafeStore, доступны преимущества банковского сервиса Модульбанка:

бесплатная онлайн-касса или андроид-планшет;

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Узнать условия работы с CafeStore и получить прайс-лист очень просто: в заявке достаточно указать только номер телефона. Подробная информация будет направлена в мессенджер.

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