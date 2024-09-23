Модульбанк обновил интеграцию Модулькассы с r_keeper Lite

Модульбанк обновил интеграцию Модулькассы с облачной программой для складского и финансового учета в кофейнях, ресторанах и фудтраках r_keeper Lite. Теперь предприниматели могут ускорить обслуживание клиентов и увеличить средний чек.

Хореке нужна возможность следить за остатками и их себестоимостью, смотреть аналитику по нагрузке заведения, распределять заказы по посадочным местам, работать с весовыми товарами, технологическими картами, наборами модификаторов и поднимать средний чек с системой лояльности. Разработчики учли все это при обновлении интеграции.

Благодаря интеграции Модулькасса получила ряд дополнительных опций.

Она позволяет в реальном времени следить за остатками блюд в ресторане и их себестоимостью, просматривать аналитику по нагрузке заведения, принимать заказы и рассчитывать гостей вместе или раздельно, принимать разные способы оплаты, а также дает другие преимущества для официантов, товароведов и руководителей заведений.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

О Модулькассе

Модулькасса — поставщик надежных онлайн-касс, с высоким уровнем сервиса и клиентоориентированности. В Модулькассе есть все, что может понадобиться предпринимателю для соблюдения 54-ФЗ. Также здесь можно приобрести оборудование для любого типа бизнеса, от онлайн-касс и терминалов до чековых лент. Лояльные предложения от компании позволяют взять оборудование в аренду или собственность.

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