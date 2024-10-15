В Москве стартовал образовательный проект «БизнесКап: кофейня с нуля»

В столице началась занятия обучающего курса «БизнесКап: кофейня с нуля», интенсива для тех, кто мечтает открыть собственную кофейню и успешно вести бизнес в этой сфере. Проект запущен ГБУ «Малый бизнес Москвы», соорганизаторами выступили российский производитель кофе и чая Компания МАЙ, платформа Модульбанка для развития кофейного бизнеса CafeStore и Российский биотехнологический университет (Университет РОСБИОТЕХ).

Первые занятия проекта проходят 15 октября. По итогам тестирования и отбора, из более 450 зарегистрированных участников выберут 100 лучших. В следующие два месяца счастливчиков ждет насыщенное обучение – 16 онлайн-уроков и 4 очные встречи, среди которых мастер-классы по приготовлению кофе, каппинги и семинары от профессионалов кофейной отрасли. Более 20 экспертов поделятся с начинающими предпринимателями своими знаниями и опытом. По окончании занятий участники получат все необходимые навыки для успешного начала собственного бизнеса в индустрии кофе.

Финалом курса станет защита бизнес-проектов. Именно они станут основой для запуска кофейни. Оценивать работы участников предстоит экспертному жюри, оно определит победителей в трех номинациях.

В номинации «Бизнес со вкусом» выберут лучший проект, в основе развития которого лежит уникальность вкусовых качеств кофе, а виденье бизнеса соответствует миссии «Создавать уникальную и превосходную ценность». В номинации «Кофейня для современной Москвы» определят лучший проект на соответствие формата заведения выбранной локации и целевой аудитории. А в номинации «Кофейня с характером» будут оценивать атмосферу, дизайн, фирменный стиль будущего заведения.

Соорганизаторами «БизнесКап: кофейня с нуля» выступили российский производитель кофе и чая Компания МАЙ, платформа Модульбанка для развития кофейного бизнеса CafeStore и Российский биотехнологический университет (Университет РОСБИОТЕХ).

Победителям вручат ценные призы от партнеров для развития дела – полугодовой запас напитков: 60 килограммов кофе и 6 килограммов чая — от Компании МАЙ, а также бесплатные бухгалтерские услуги, мастер-класс от известного-шеф-повара, дополнительные обучающие курсы по продвижению кофейни, помощь в разработке кофейного меню и разработке логотипа кофейни, сертификат на бесплатное банковское обслуживание в течение трех месяцев.

Также победители будут награждены дипломами государственного образца о дополнительном профессиональном образовании.

Все участники, защитившие свои проекты, получат практический курс по организации санитарно-гигиенических мероприятий на предприятиях общественного питания с доступом на один месяц, бесплатную онлайн-консультацию от эксперта в сфере ресторанного бизнеса, инструкции «Как просчитать рентабельность заведения до его открытия» и «Как составить меню с точки зрения финансов», чек-лист «Бизнес-план», а также подарки от ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Поддержка начинающих и действующих предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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