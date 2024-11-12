Как можно заработать больше на рекомендациях банка

У Модульбанка есть партнерская программа — которая позволяет зарабатывать на рекомендациях. Вы предлагаете предпринимателям подключаться к сервисам — банк платит вознаграждение за каждое привлечение.

У Модульбанка две модели вознаграждения для партнеров:

Пассивный доход — зарабатываете за каждый открытый счет, получаете пожизненно % от всех трат клиента в банке и % с остатка

Фиксированная ставка — зарабатываете фиксировано за открытый счет и подключенные клиентом опции

Сейчас Модульбанк запускает акцию в честь Черной пятницы — и будет удваивать выплаты за каждого нового клиента.

Как получить вознаграждение: быть партнером Модульбанка и привести клиента, который откроет счет до 30 ноября.

Сколько можно получить дополнительно:

За открытие счета — 12 000₽.

За привлечения селлера — 20 000₽.

За подключение к платформе Cafestore — 40 000₽.

За подключение опции Modulblack — 2000₽.

За активность по валютному счету — 6000₽.

За активность клиента по счету — 4000₽.

За открытие счета от субпартнеров — 3000₽.

Станьте партнером Модульбанка и зарабатывайте больше.

Посмотреть больше информации о партнерской программе можно здесь.

Черная пятница в партнерской программе Модульбанка Станьте партнером Модульбанка и с 11.11. по 30.11. все заявки, заведенные в этот период и открытые до 30 ноября, будут выплачены в двойном размере Стать партнером

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KBoxw