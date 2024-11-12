Как можно заработать больше на рекомендациях банка

У Модульбанка две модели вознаграждения для партнеров:
Пассивный доход — зарабатываете за каждый открытый счет, получаете пожизненно % от всех трат клиента в банке и % с остатка
Фиксированная ставка — зарабатываете фиксировано за открытый счет и подключенные клиентом опции
Сейчас Модульбанк запускает акцию в честь Черной пятницы — и будет удваивать выплаты за каждого нового клиента.
Как получить вознаграждение: быть партнером Модульбанка и привести клиента, который откроет счет до 30 ноября.
Сколько можно получить дополнительно:
За открытие счета — 12 000₽.
За привлечения селлера — 20 000₽.
За подключение к платформе Cafestore — 40 000₽.
За подключение опции Modulblack — 2000₽.
За активность по валютному счету — 6000₽.
За активность клиента по счету — 4000₽.
За открытие счета от субпартнеров — 3000₽.
Станьте партнером Модульбанка и зарабатывайте больше.
Посмотреть больше информации о партнерской программе можно здесь.
Черная пятница в партнерской программе Модульбанка
Станьте партнером Модульбанка и с 11.11. по 30.11. все заявки, заведенные в этот период и открытые до 30 ноября, будут выплачены в двойном размере
Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KBoxw
Начать дискуссию