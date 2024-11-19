Модульбанк запустил бухгалтерский сервис для нового бизнеса

Модульбанк запустил новый бухгалтерский продукт на базе Модульбухгалтерии. Он разработан для совсем молодого бизнеса, который пока не готов нанимать штатного бухгалтера или платить аутсорс-компаниям за ведение учета.

В рамках сервиса специалисты Модульбухгалтерии ответят на все вопросы и помогут наладить отчетность, а также снизить риски возникновения внезапных расходов и переплат за бухгалтерское обслуживание.

В первые 12 месяцев после регистрации бизнеса предприниматель может воспользоваться специальным предложением для бухгалтерского, налогового и кадрового учета. Стоимость для ООО — 4900, а для ИП всего 3900 руб в месяц. Спеццена подходит для предпринимателей с небольшим количеством операций — до 20 в месяц и имеющих до 2 сотрудников.

«Мы возьмем на себя налоговый, кадровый и бухучет для нового бизнеса, у которого не более 20 операций в месяц и не более двух сотрудников», — поясняет Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка, директор Модульбухгалтерии.

Помимо этого Модульбухгалтерия помогает предпринимателей на любых стадиях развития бизнеса общаться с ФНС и другими контролирующими органами, подготовит необходимые ответы на требования ФНС, посчитает налоги и взносы для ИП и ООО, вовремя подготовит отчеты и платежки на оплату налогов и взносов. Также специалисты Модульбухгалтерии умеют работать с агентскими договорами, внешнеэкономической деятельностью и другими типами бизнеса.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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