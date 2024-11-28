Модульбанк открыл линию помощи бизнесу, который пострадал от бухгалтерских селф-сервисов

«Иногда работа с селф-сервисами, в том числе банковскими, может обернуться ошибкой. Предприниматель может не знать нюансов учета, или в сервисе может не быть нужного функционала для корректного расчета налоговой базы. Модульбухгалтерия — это полноценная бухгалтерия с живыми бухгалтерами. Мы разбираемся в нюансах каждого бизнеса, и консультируем клиентов, чтобы помочь им избежать ошибок и проблем с ФНС», — говорит Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка.

Модульбанк предлагает юридическую помощь предпринимателям, которые получили доначисления из-за некорректного учета в банковских бухгалтерских селф-сервисах, но не смогли добиться компенсаций или честно урегулировать вопрос.

Специалисты банка помогут сформировать документы на получение компенсации/неустойки от сервиса и представят интересы предпринимателя в суде. Первая консультация — бесплатно.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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