Эксперт CafeStore: кофе продолжит дорожать, но в 2025 году можно предполагать коррекцию цен

Владислав Калистратов, руководитель кофейного направления платформы CafeStore от Модульбанка дал развернутый комментарий том, как ситуация на рынках может повлиять на цены на кофе в ближайшие месяцы.

В последнее время СМИ регулярно публикуют информацию об удорожании кофейного зерна, росте фьючерсов на кофейной бирже и, конечно, об изменениях валютного курса. Кофе действительно дорожает, но в 2025 году есть возможность коррекции цен.

На рост цен влияет несколько факторов.

Ситуация на плантациях. Во Вьетнаме царит засуха, это может снизить объемы урожая более чем на 40%. Последствия этого мы будем ощущать, к сожалению, еще не один год. Бразилия этой осенью тоже не может похвастаться урожайностью — это привело к очередному росту цен и повышенному спросу. А рост цен на робусту ведет к росту цен на арабику. Ситуация на товарных биржах. Цена арабики на бирже ставит рекорды, она взлетела до 326 центов за фунт, это максимум за последние 47 лет. Однако основное подорожание мы ощутим на урожаях 2025-2026 кофейных лет. Робуста тоже бьет рекорды — цена уже преодолела отметку в 5330 долларов за тонну. Законодательная ситуация в Евросоюзе. Евросоюз рассматривает запрет на импорт товаров, производство которых приводит к вырубке лесов. Это ставит мелких фермеров в затруднительные условия и ведет к отказу от выращивания кофе в пользу других культур. На данный момент закон подвергается колоссальной критике, пока было принято решение отложить его рассмотрение на год. Однако, само его рассмотрение уже повлияло на цены на кофейных биржах. Ситуация с потреблением кофе в России. Российский рынок кофе продолжает весьма динамично расти вверх. По совокупным данным нескольких аналитических агентств можно говорить о приросте потребления на 25% по сравнению с 2023 годом. Это говорит о том, что потребитель будет покупать кофе, даже если цена на него растет.

Что делать обжарщикам в такое время

Обжарщики, которые закупаются в моменте, получают зеленое сырье по рыночной стоимости, а она обновляется еженедельно. Прирост цены может достигать 100–150 рублей на 1 кг готового продукта каждые 2 недели. Как следствие, невозможно зафиксировать цену готового продукта на долгий период.

Крупные производители, имея большие обороты и возможность финансового планирования, заключают длинные контракты на несколько месяцев вперед. Только так можно фиксировать стоимость и не травмировать клиентов еженедельными обновлениями цен.

Чего ждать в 2025 году

Несмотря на динамичный рост биржи и ценовые рекорды, в 2025 можно предполагать коррекцию цен сразу по нескольким направлениям: коррекция курсов валют и коррекция товарных бирж после предновогоднего перегрева.

Как мы в CafeStore управляем закупочными ценами

Платформа CafeStore от Модульбанка обеспечивает кофейни кофе и другими продуктами и сервисами, чтобы помогать предпринимателям зарабатывать больше на каждой чашке. Мы понимаем, что чем выше стоимость кофе, тем выше себестоимость чашки и выше риски для владельца кофейни.

Поэтому еще несколько месяцев назад мы перешли на контейнерные закупки зеленого зерна и длинные контракты, чтобы сохранить комфортные цены в долгосрочной перспективе. Также мы имеем возможность грамотно перераспределять финансовые потоки из разных направлений нашей деятельности, чтобы управлять ценой кофе и гарантировать цены ниже рыночных.

Мы в CafеStore постоянно мониторим рынок, следим за новостной повесткой и для нас подобные изменения не становятся сюрпризом — мы готовимся к ним заранее и делаем все возможное, чтобы оставаться самой выгодной платформой для кофейного бизнеса.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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