В Москве назвали лучших участников образовательного проекта для начинающих предпринимателей

В Российском биотехнологическим университете (Университет РОСБИОТЕХ) состоялась торжественная церемония награждения слушателей двухмесячного интенсива для начинающих предпринимателей — «БизнесКап. Кофейня с нуля». На протяжении трех месяцев слушатели получали знания от профессионалов отрасли, а авторы лучших идей получили персональные предложения от организаторов мероприятия.

Ключевым организатором программы стал ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы. Специалисты структуры готовы консультировать начинающих предпринимателей и предоставить им удобные локации для развития бизнеса совместно с Департаментом городского имущества Москвы.

РОСБИОТЕХ стал соорганизатором программы «БизнесКап. Кофейня с нуля». Партнерами проекта выступили Компания МАЙ и платформа CafeStore для развития кофейного бизнеса от Модульбанка.

В ходе проекта 100 участников прослушали 16 онлайн-уроков и провели четыре очные встречи по всем нюансам бизнеса от открытия юрлица и анализа бизнес-модели, до навыков бариста и подбора персонала. Более 20 экспертов поделились с начинающими предпринимателями своими знаниями и опытом.

Лучшей в номинации «Бизнес со вкусом» проекта «БизнесКап.кофейня с нуля» стала Анна Щербакова. Члены жюри по достоинству оценили проект кофейни «to go» шаговой доступности, разработанный победительницей. Спецприз от организаторов в этой номинации получила Юлия Тяжелова.

Ирина Голубева с проектом кафе, включающего собственный кондитерский цех и ориентированного на активный семейный досуг жителей столичного микрорайона, обошла конкурентов в номинации «Кофейня для современной Москвы». Спецприз достался Дарье Языковой.

Еще одна победительница — Анна Федорова. Ее концепт заведения в поддержку проекта «Московское долголетие» — адаптивная кофейня для людей преклонного возраста и людей с ограниченными возможностями, члены жюри назвали наиболее полезным и убедительным в номинации «Кофейня с характером». Мария Клюева стала обладательницей спецприза в этой категории.

Победителей проекта поздравили организаторы программы со стороны Компании МАЙ, Cafestore, ГБУ «Малый бизнес Москвы», РОСБИОТЕХа.

Директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании МАЙ Николай Маркин вручил полугодовой запас фирменного кофе, генеральный директор платформы CafeStore для развития кофейного бизнеса от Модульбанка Надежда Воскресенская — сертификаты на открытие ИП, подбор и подключение оборудования, разработку логотипа, разработку кофейного меню, слоты на обучение бариста и курс по продвижению кофейни, бесплатные бухгалтерские услуги от Модульбанка. Заместитель начальника Управления образовательной поддержки и партнерских коммуникаций ГБУ «Малый бизнес Москвы» Юлия Шилкова — именные сертификаты за победу в номинации проекта, брендированную сувенирную продукцию МБМ, годовые доступы к бизнес-библиотекам. Директор Центра профессионального развития и карьерного сопровождения молодежи Людмила Хуторецкая — сертификаты на консультацию и участие в мастер-классе известного шеф-повара, руководителя программы «Гастрономический менеджмент» в Университете РОСБИОТЕХ Григория Мосина, а также удостоверения о повышении квалификации.

Все участники, защитившие свои проекты, получили бесплатный доступ сроком на один месяц к практическому курсу по организации санитарно-гигиенических мероприятий на предприятиях общественного питания, бесплатную онлайн-консультацию от эксперта в сфере ресторанного бизнеса, инструкции «Как просчитать рентабельность заведения до его открытия» и «Как составить меню с точки зрения финансов», чек-лист «Бизнес-план», а также подарки от ГБУ «Малый бизнес Москвы».

«За эти два месяца вы проделали огромную работу, сплотились и показали, на что способны. Ваши усилия и стремление уже привели к впечатляющим результатам, и я уверена, что впереди вас ждут еще больше успехов. Пусть этот день станет для вас не только итогом проекта, но и отправной точкой для новых достижений!», — сказала в ходе церемонии награждения заместитель начальника Управления образовательной поддержки и партнерских коммуникаций ГБУ «Малый бизнес Москвы» Юлия Шилкова.

Участники проекта «БизнесКап: кофейня с нуля» смогут бесплатно пройти дополнительные обучающие курсы по продвижению кофейни, воспользоваться помощью в разработке кофейного меню и логотипа своего заведения, получить сертификат на бесплатное банковское обслуживание в течение трех месяцев.

«Желаю вам дальнейшего развития и того, чтобы идеи, отраженные на бумаге, воплотились в реальный проект — теплую и уютную кофейню, которую мы с удовольствием посетим», — напутствовала победителей проректор Университета РОСБИОТЕХ по технологическим разработкам и коммерциализации Наталья Мурина.

«То, как участники вложили свое время и усилия в продуманные проекты вызывает восхищение. Труд и творческий подход каждого участника заслуживают уважения. Все мы с нетерпением ждем, когда уютные кофейни победителей проекта откроются. Желаю вам успеха и вдохновения на вашем пути!», — поделилась генеральный директор платформы CafeStore для развития кофейного бизнеса от Модульбанка Надежда Воскресенская.

Всем участникам интенсива были вручены дипломы государственного образца о дополнительном профессиональном образовании.

«Благодарю всех, кто помог воплотить этот проект. Спасибо участникам, которые показали, что можно сочетать творческий подход с прагматизмом. Вы смогли глубоко погрузиться в экономику, просчитать финансовые показатели и понять, как воплотить свои мечты в реальность. Уверен, что многие из представленных проектов будут реализованы, создавая надежные, устойчивые бизнесы, которые принесут радость посетителям и стабильный доход вам», — сказал директор по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Компании МАЙ Николай Маркин.

«Общественное питание — это сложный и ответственный труд, где нет мелочей. Вы берете на себя заботу о людях: и о тех, кого кормите, и о тех, кто работает с вами. Это невероятно важно и достойно уважения. Несмотря на трудности и не самый высокий доход, вы верите в себя, в свои идеи и продолжаете развиваться. Спасибо вам за это, а мы, со своей стороны, всегда готовы поддержать наших “гастрооптимистов” и помочь им сделать все максимально эффективно!», — резюмировал шеф-повар, телеведущий и руководитель программы «Гастрономический менеджмент» в Университете РОСБИОТЕХ Григорий Мосин.

Поддержка начинающих и действующих предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа объединяет образовательные проекты, профессиональные консультации и поддержку стартапов со всей России, создавая надежную платформу для развития малого бизнеса в стране.

Проект «БизнесКап. Кофейня с нуля» — первая образовательная программа, реализуемая РОСБИОТЕХом при поддержке Правительства Москвы. При этом специалисты РОСБИОТЕХа не планируют останавливаться на достигнутом. В перспективе — запуск подобной программы по созданию мини-ферм.

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