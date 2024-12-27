Три причины открыть кофейню в 2025 году

Почему кофейни — это до сих пор выгодно?
Открытие кофейни — сейчас это особенно непросто: повышаются цены на сырье, периодически случаются неурожаи в странах — мировых производителях кофе (Бразилия, Вьетнам), перебои с импортом. Но все равно кофейни по-прежнему остаются в тренде, так как россияне не готовы от него отказываться. Выпить кофе — это не просто утренний ритуал, но и необходимость для ценителей напитка и адептов кофе-культуры.
По данным РБК, 2025 год может стать одним из самых сложных для бизнеса за последнее время. Но это не повод отказаться от идеи открыть кофейню по нескольким причинам.
По оценкам экспертов, спрос в 2025 году также будет превышать предложение. Даже если цены на кофе вырастут, россияне могут незначительно сократить его потребление, но не откажутся от него вовсе.
Причины открыть кофейню в 2025 году
Причина 1. Выбор форматов бизнеса
Открыть кофейню может даже начинающий предприниматель. Главное, сразу определиться с правильным для себя форматом бизнеса. Кофейню можно открыть в следующем виде: кофейня самообслуживания, франшиза или собственный бренд.
Кофейня самообслуживания.
Это одна из популярных бизнес-моделей, которая не только доступна предпринимателям-новичкам, но и удобна для покупателей. Кофейные автоматы размещаются в местах с большой проходимостью, например, супермаркетах, больницах, коммерческих организациях.
Кофейня самообслуживания не требует больших вложений на старте и зарплат сотрудникам. Не нужно снимать большие помещения: достаточно договориться об аренде «угла». Кофейный автомат легко помещается на 1,5–2 кв. метрах.
Франшиза.
Франшиза кофейни — это работа от имени развитого бренда, который известен на рынке и пользуется популярностью.
Франшизы предлагают готовые модели развития бизнеса и полностью сопровождают бизнес: от составления плана и поиска помещения для аренды до запуска и постоянных улучшений бизнес-процессов. Эта модель также подходит начинающим предпринимателям, потому что они получают помощь на всех этапах.
Собственный бренд
Развитие своего бренда кофейни — это наиболее сложный формат, так как требует затрат на маркетинг и продвижение. Потребуется время, чтобы заслужить доверие потребителей и выйти на окупаемость, которая составляет от полугода до двух лет.
В большинстве случаев открыть собственную кофейню с нуля могут предприниматели с опытом, у которых есть финансовая подушка на ближайшие месяцы. Однако преимущество своей кофейни в том, что не нужно платить комиссию франшизам.
Кофейня в плюсе
Закупки с выгодой до 40%, эквайринг 0% и другие возможности для кофейного бизнеса в CafeStore
Причина 2. Финансовая доступность
Любой бизнес — это расходы на старте, где-то они выше, где-то — ниже. Каждый решает для себя сам: открыть кофейню — дорого это или нет. Сколько стоит открыть кофейню и от чего зависят расходы?
1. Аренда точки.
Кофейня занимает немного места, поэтому нет необходимости арендовать большие помещения. В Москве аренда небольшой точки в ТЦ обойдется примерно в 50 тыс. рублей, но может доходить до 250 тыс. рублей, если речь идет о ТЦ класса А. Где-нибудь в Калуге или Краснодаре стоимость островка под кофейню составит до 15–25 тыс. рублей.
2. Покупка оборудования.
Самая дорогая статья расходов — это кофемашина. Ее стоимость может доходить до 1,5 млн рублей. Кофемолка обойдется около 50–70 тыс. рублей.
Помещение необходимо оборудовать барной стойкой, которая стоит порядка 200 тыс. рублей.
Молочные продукты и десерты нужно хранить в витрине с охлаждением. Такая витрина стоит 100–150 тыс. рублей.
Мелкие, но необходимые аксессуары (весы, питчеры и темперы) обойдутся примерно 15–20 тыс. рублей.
Также потребуется приобрести дополнительную технику: льдогенератор, микроволновую печь, фильтры для воды, блендер, морозильный стол. Все это выйдет порядка 200–250 тыс. рублей.
3. Кассовая техника.
Кассовое оборудование необходимо бизнесу, чтобы выбивать чеки покупателям и отчитываться в налоговые органы. Стоимость кассы составляет примерно 40 тыс. рублей.
Какая сумма в итоге? Если посчитать все затраты по минимуму, то выйдет около 2 млн рублей. Всегда следует закладывать 10% на непредвиденные расходы — это от нашей суммы еще 200 тыс. рублей. И еще нужно учесть затраты на ремонт, дизайн помещения, рекламу.
Платформа CafeStore — сервис от Модульбанка для владельцев кофеен и тех, кто только хочет запустить этот бизнес. Закупка всего необходимого с экономией до 40% — кофе собственной обжарки, оборудование и сопутствующие аксессуары. Зарегистрируйтесь в сервисе и получите доступ к единому окну — бухгалтерия, оплата, счет и другие банковские продукты. Вы получаете бесплатную онлайн-кассу, эквайринг с комиссией 0%, вывод средств на личную карту без ограничений. Пользуйтесь сервисом CafeStore первый месяц абсолютно бесплатно — у вас есть время, чтобы оценить его возможности и понять, подходит ли он вам.
Причина 3. Несложно открыть
Если разобраться, то открыть кофейню в 2025 году несложно. Опишем несколько простых шагов, как это сделать.
Шаг 1. Анализ спроса. Изучите рынок в своем регионе: кто ваши конкуренты, в каких местах они работают, какие у них цены и т.д.
Шаг 2. Выбор формата. Если вы новичок, то лучше начать с кофейного островка в торговом центре. Если чувствуете в себе силу и позволяют финансы, то подумайте над открытием «классической» кофейни с посадочными местами.
Шаг 3. Поиск места. Кофеточка будет приносить прибыль, если находится в местах с большой проходимостью: торговых павильонах, супермаркетах, медицинских центрах, жилых кварталах и др. Также удачным будет место возле бизнес-центров или офисных помещений.
Шаг 4. Составление бизнес-плана. Учтите в нем будущие затраты, потенциальную прибыль, расходы на рекламу, аренду точки, покупку техники и др. Бизнес-план покажет, выгодный ли формат вы выбрали.
Шаг 5. Регистрация бизнеса. Самый простой вариант для новичка — это открыть ИП и выбрать систему налогообложения УСН 6%. Но есть нюансы, например, в случае приостановки деятельности ИП продолжает платить за себя взносы, ООО — нет.
Шаг 6. Оборудование. Завезите необходимую технику и оборудование в кофеточку (кофейный аппарат, сырье, холодильник, столы и др.).
Шаг 7. Наем сотрудников. Важно найти опытного бариста, который профессионально будет готовить кофе для клиентов. Проведите инструктаж с сотрудниками (соблюдение гигиены, правила безопасности, этичные продажи).
Шаг 8. Проверка. Перед запуском проверьте состояние оборудования и касс. Устройте небольшое тестирование сотрудникам. Убедитесь, что ваш бизнес готов к первому рабочему дню.
Шаг 9. Маркетинг. В день открытия проведите акцию и сделайте скидки, чтобы привлечь покупателей. Например, можно запустить акцию «Третий кофе — в подарок».
Сервис CafeStore предлагает отличные возможности для кофейного бизнеса — от закупок кофе и оборудования до обучения сотрудников: обучение менеджеров и бариста, консультации для собственников кофеен и тех, кто только начинает, лекции по бизнесу на кофейнях. Чтобы зарегистрироваться на платформе CafeStore, оставьте заявку или выполните несколько простых действий — откройте счет в Модульбанке и запросите подключение в чате поддержки. Специалисты отдела консалтинга примут во внимание все ваши пожелания о бизнесе, составят план работы и дорожную карту.
Заключение
2025 год точно не будет простым для бизнеса в сфере кофеен. Могут возникать сложности с поставками, ценами, производителями. Но разве существуют легкие бизнесы? Весы однозначно показывают в сторону того, что кофейни по-прежнему будут выгодными и востребованными. Люди не откажутся от напитка, даже если цены на него вырастут.
Как минимум есть три причины, чтобы открыть кофейню в 2025 году.
Во-первых, можно выбрать оптимальный формат и концепцию — традиционная точка с посадочными местами или кофейный островок в торговом центре.
Во-вторых, если сравнивать с затратами на другие бизнесы, то кофейня — не самый дорогой.
И, в-третьих, кофейня — это быстро окупаемые вложения по сравнению с другими бизнесами: если удачно выбрать локацию и подходящий месту формат, бизнес может окупиться меньше чем за год.
А если вы до сих пор не знаете, с чего начать, то оставьте заявку в сервисе CafeStore — вас проконсультируют, расскажут как сэкономить до 40% на закупках и дадут пошаговый план действий.
Кофейня в плюсе
Закупки с выгодой до 40%, эквайринг 0% и другие возможности для кофейного бизнеса в CafeStore
Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFJ2gP1a
Начать дискуссию