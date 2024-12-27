Три причины открыть кофейню в 2025 году

Открыть кофейню может даже начинающий предприниматель. Главное, сразу определиться с правильным для себя форматом бизнеса. Кофейню можно открыть в следующем виде: кофейня самообслуживания, франшиза или собственный бренд.

Кофейня самообслуживания.

Это одна из популярных бизнес-моделей, которая не только доступна предпринимателям-новичкам, но и удобна для покупателей. Кофейные автоматы размещаются в местах с большой проходимостью, например, супермаркетах, больницах, коммерческих организациях.

Кофейня самообслуживания не требует больших вложений на старте и зарплат сотрудникам. Не нужно снимать большие помещения: достаточно договориться об аренде «угла». Кофейный автомат легко помещается на 1,5–2 кв. метрах.

Франшиза.

Франшиза кофейни — это работа от имени развитого бренда, который известен на рынке и пользуется популярностью.

Франшизы предлагают готовые модели развития бизнеса и полностью сопровождают бизнес: от составления плана и поиска помещения для аренды до запуска и постоянных улучшений бизнес-процессов. Эта модель также подходит начинающим предпринимателям, потому что они получают помощь на всех этапах.

Собственный бренд

Развитие своего бренда кофейни — это наиболее сложный формат, так как требует затрат на маркетинг и продвижение. Потребуется время, чтобы заслужить доверие потребителей и выйти на окупаемость, которая составляет от полугода до двух лет.

В большинстве случаев открыть собственную кофейню с нуля могут предприниматели с опытом, у которых есть финансовая подушка на ближайшие месяцы. Однако преимущество своей кофейни в том, что не нужно платить комиссию франшизам.