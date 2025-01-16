Модульбанк запустил канал о финансовой грамотности для предпринимателей

В рамках канала команда Модульбанка будет обсуждать острые и актуальные новости в сфере бизнеса и финансов, помогать начинающим предпринимателям и обмениваться опытом с экспертами. Также запланирована серия видео роликов со спикером Елизаветой Володиной для подростков и начинающих предпринимателей о том, как открыть свой бизнес, где найти финансирование, как платить налоги и многое другое. Уже вышли сюжеты о налоговых изменениях и интервью с Председателем экспертного совета Российского союза туриндустрии Николаем Литаренко.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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