С 1 апреля 2019 года многое изменилось в профессиональном стандарте для бухгалтеров. Добавились новые специальные категории и обязательное обучение для таких специалистов. Как быть со всеми этими обновлениями работодателям – читайте в статье.

Новый профстандарт для бухгалтера

С апреля 2019 года применяется обновленный профессиональный стандарт бухгалтера. Для этих работников появились новые уровни и требования: к образованию, к навыкам для каждой ступени, необходимость повышать квалификацию. В этой статье рассмотрим основные изменения, а также как это новшество может повлиять на малый и средний бизнес.

В каких случаях применяется профстандарт

Обязательно пользоваться новым профстандартом нужно тем работодателям, для которых есть установленные требования к бухгалтеру. Полностью эти лица перечислены в пункте 4 статьи 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «?О бухгалтерском учете»?.

Речь идет, в частности, об открытых акционерных обществах, банках, страховых компаниях. Для остальных компаний применение нового профстандарта – дело добровольное. Положениями указанного документа можно воспользоваться, например, разрабатывая должностную инструкцию для бухгалтеров или программы, по которым будет проводиться аттестация сотрудников. Однако проверить, насколько бухгалтер соответствует новым требованиям, будет нелишним. Ведь чем выше уровень бухгалтера, тем ниже вероятность ошибок в учете и при уплате налогов.

Что поменялось

Основные изменения профстандарта для бухгалтеров такие:

В старом стандарте не было требований о повышении квалификации. С 2019 года повышать квалификацию придется. В рамках нового профстандарта придется переучиваться минимум 1 раз в 3 года по программам, по которым повышают квалификацию аудиторы. А в течение года нужно освоить минимально 20 часов обучения. Принимают экзамен, который подтверждает соответствие бухгалтера требованиям профстандарта, только специализированные центры оценки квалификаций.

Введены новые квалификации. До этого высшей квалификацией была шестая, которой соответствовала должность главного бухгалтера. Новый стандарт вводит седьмой и восьмой уровни.

Теперь все уровни квалификации бухгалтера выглядят так.

Пятый уровень классификации соответствует должностям бухгалтера, бухгалтера II категории, бухгалтера I категории.

Опыт работы не нужен. Требуется проработать минимум год, чтобы выйти на следующую категорию. Достаточно среднего профессионального образования, но нужно будет проходить переподготовку.

Шестой уровень квалификации.

Должности – главный бухгалтер, начальник отдела бухгалтерского учета.

Опыт работы – минимум пять лет в бухгалтерской и финансовой сфере, если у человека высшее образование, не менее семи лет, если образование среднее.

Нужно проходить повышение квалификации не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов каждый год.

Навыки – умение выявлять коррупционные риски в компании, внедрять меры против коррупции. Уметь составлять консолидированную отчетность необязательно.

Седьмой уровень квалификации

Должности – главный бухгалтер и начальника отдела бухучета.

Опыт работы - не менее пяти лет в финансовой и бухгалтерской сферах в должности руководителя.

Образование высшее – магистратура или специалитет (профильное или непрофильное + программа профессиональной переподготовки).

Нужно проходить обучение не менее 120 часов за три последовательных календарных года, но не менее 20 часов каждый год.

Нужно знать, в частности, программы для бухучета, как составлять и представлять отчетность компании с обособленными подразделениями, финансовый анализ и контроль, управленческий учет и др.

Наивысший уровень квалификации - восьмой.

Это также главный бухгалтер, начальник отдела бухучета и начальник управления консолидированной финансовой отчетностью. Образование высшее - магистратура или специалитет (профильное или непрофильное, плюс программа профессиональной переподготовки).

Опыт работы с отчетностью и аудиторской деятельностью пять и более лет работ из последних семи лет работы. При наличии высшего образования в области бухучета и аудита – не менее трех лет из пяти.

Требования к обучению те же, что и в предыдущей категории.

Навыки в области:

управления маркетингом, рекламой и бизнес-процессами с применением технологий, организации работы по совершенствованию клиентского сервиса;

работы с заказчиками услуг по бухучету и налоговому учету;

организации обучения и повышения квалификации персонала в области консультирования;

стратегического планирования, финансового менеджмента.

Что нужно делать бухгалтерам в связи с принятием профстандарта

Чтобы стать бухгалтером, теперь нужно получить как минимум среднее образование. Опыт работы не обязателен.

Однако, чтобы повысить свою категорию, опыт работы нужен. На повышение можно претендовать не раньше, чем через год работы по специальности.

Также появились дополнительные требования к должности главного бухгалтера. Чтобы работать на этой позиции, должен быть шестой, седьмой или восьмой уровень квалификации. Главный бухгалтер седьмого и восьмого уровней обязан иметь высшее образование и проходить программы повышения квалификации.

Что делать руководителям

Введение нового профстандарта – достаточно тревожный звонок для бизнеса, которому за это придется заплатить двойную цену.

Во-первых, речь может идти о предстоящих расходах на повышение квалификации бухгалтера. Вероятнее всего, это мероприятие будет оплачивать работодатель

Во-вторых, это возможное увеличение зарплаты. Бухгалтер, повысивший свою квалификацию, может попросить увеличить его вознаграждение.

И то, и другое – это рост затрат компании.

Причем изменения в профстандарте могут коснуться не только тех организаций, для бухгалтеров которых стандарт является обязательным. Руководители средних и малых предприятий, возможно, тоже захотят, чтобы их бухгалтеры соответствовали профстандарту. Дело престижа, как-никак. Это желание может обойтись в достаточно круглую сумму.

Все это может заставить собственника бизнеса подумать, нужен ли ему такой дорогой бухгалтер и чем можно его заменить.