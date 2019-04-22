Как оформить директора ООО

Руководителя ООО обычно называют генеральным директором, но встречаются и другие варианты: директор, президент. Различия в наименовании не влияют на его статус – это единоличный исполнительный орган общества. Он представляет интересы организации и подписывает документы, связанные с ее деятельностью.

Рассмотрим, как назначить человека на должность директора ООО и какими документами это оформить.

Основание для приема на работу

Согласно статье 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» выбирают и назначают директора на должность участники общества. Для этого на общем собрании они должны большинством голосов принять решение об избрании руководителя. Сделать это может и совет директоров (наблюдательный совет), если это закреплено в уставе.

Директора выбирают из числа учредителей или приглашают со стороны.

Внимание! Нельзя нанимать на должность директора дисквалифицированных лиц. Проверьте заранее, что будущий руководитель не значится в Реестре дисквалифицированных должностных лиц. Для этого можно воспользоваться сервисом на сайте ФНС.

Решение о назначении на должность оформляют протоколом общего собрания. Это будет основанием для заключения трудового договора. Заявление при принятии на работу директору писать не нужно.

Если же в ООО только один собственник, то он может возложить полномочия руководителя сам на себя или привлечь наемного работника. В этом случае директор будет принят в штат на основании решения единственного учредителя общества.

Оформление трудового договора

Генеральный директор – такой же штатный сотрудник, как все остальные. И оформляют его по общим правилам. Он должен предъявить в отдел кадров паспорт, трудовую книжку, военный билет и другие документы, необходимые для приема на работу. После этого с ним подписывают трудовой договор, который должен содержать условия, указанные в ст. 57 ТК РФ. Перед подписанием договора директора нужно ознакомить под подпись с внутренними документами организации.

В интернет-бухгалтерии «Моё дело» пакет документов о приеме на работу формируется автоматически, нужно только внести данные о сотруднике.

Законодательство не ограничивает срок, на который принимают руководителя. Генерального директора можно принять в штат как по срочному трудовому договору (не более 5 лет), так и на неопределенный срок. Это можно указать в уставе или в решении.

Трудовой договор с гендиректором со стороны организации подписывает кто-либо из ее уполномоченных представителей (п. 1 ст. 40 Закона об ООО):

председатель общего собрания участников или совета директоров (наблюдательного совета);

единственный собственник общества;

другой уполномоченный участник ООО.

Дата трудового договора с директором совпадает с датой принятия единственным учредителем или общим собранием участников решения о назначении.

Приказ о приеме на работу

После заключения трудового договора, в трехдневный срок издают приказ о приеме на работу директора. В нем он расписывается дважды: как руководитель организации и как работник, который ознакомился с приказом. Документ регистрируют в журнале учета приказов о приеме на работу, оформляют личную карточку сотрудника.

При этом можно оформить еще один приказ – о вступлении директора в должность. Заполняется он в свободной форме. Приказ подпишет тот же участник ООО, который уполномочен подписать трудовой договор с руководителем.

Запись в трудовую книжку

Сведения о работе в трудовую книжку руководителя вносят в общем порядке, предусмотренном Правилами ведения и хранения трудовых книжек. Запись делается только в случае, если он принят на основное место работы. Если директор работает по совместительству, запись в трудовой не делают.

В графу 4 вписывают реквизиты одного из документов:

протокола общего собрания участников ООО;

протокола совета директоров (наблюдательного совета);

решения единственного участника;

приказа о вступлении в должность.

Такие разъяснения дал Роструд в письме № 2894-6-1 от 22 сентября 2010 г.

В графе 3 лучше написать «избран» или «назначен», а не «принят».

Заполняет трудовую книжку специалист, который ведет кадровую документацию или сам директор, если он единственный сотрудник в компании.

Если директор – единственный учредитель

Если функции руководителя взял на себя единственный участник (учредитель) общества, то оформлять с ним трудовой договор не нужно. Об этом сказано в письме Роструда № 2262-6-1 от 28.12.2006.

Однако это спорный момент: встречается противоположная точка зрения о том, что трудовой договор с директором – единственным учредителем – все-таки не запрещено заключать в общем порядке.

Передача сведений о директоре в ИФНС

Сведения о новом руководителе ООО нужно передать в налоговую инспекцию, чтобы их внесли в ЕГРЮЛ. На это дается 3 рабочих дня с момента его назначения.

Если директор был избран еще до госрегистрации ООО, то отдельно об этом в ИФНС не сообщают.

Чтобы передать информацию, заполняют заявление по форме № Р14001. Предоставить его можно несколькими способами:

Заполнить и отправить документы через сайт ФНС России. Для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Отнести документ лично в инспекцию или МФЦ. Сделать это может сам руководитель или другой представитель ООО по доверенности. Заверить подпись руководителя нотариально и направить почтой с описью вложения. Обратиться к нотариусу и отправить документы через него.

Если пропустить сроки (или вообще не представить сведения), руководителя организации ждет штраф в размере 5 000 рублей согласно ч. 3 ст. 14.25 и ст. 23.61 КоАП РФ.