Как освободить 16 часов рабочего времени в месяц. Автоматический ввод первички в «Моём деле»

Что поможет разгрузить бухгалтеров от рутины?

Пользователям «Мого дела» доступен удобный способ ввода первичных бухгалтерских документов. Это стало возможным благодаря интеграции с Entera, сервисом для быстрого и точного распознавания бухгалтерских документов.

Интеграция сервисов «Моё дело» и Entera – это технологичное решение рутинных задач по вводу первичных бухгалтерских документов.

УПД, ТОРГ-12, акты, счета и счета-фактуры быстро распознаются и автоматически загружаются в систему бухгалтерского и товарного учета «Моё дело».

Сервис Entera позволяет существенно сэкономить время, которое тратится на ручной ввод данных с бумаги в систему учета.

По подсчетам экспертов, при обработке 250 документов в месяц освобождается 16 часов рабочего времени.

Интеграция сервисов позволяет минимизировать ошибки и неточности из-за человеческого фактора.

Например, система самостоятельно проверяет поставщиков по ЕГРЮЛ и обеспечивает удобный доступ к архиву документов с любых устройств с доступом в интернет.

Подробное описание и инструкция по интеграции представлены по ссылке.

«Моё дело» — сервис, с помощью которого предприниматели и владельцы организаций могут вести бухгалтерию самостоятельно. Для того чтобы пользоваться сервисом, не потребуются специальные знания или бухгалтерское образование — все операции производятся с помощью пошагового мастера.

Официальный сайт — moedelo.org

Entera – универсальный сервис для ввода типовых документов в системы учета (ERP, CRM и др.). Распознавание первичных бухгалтерских документов поддерживает наиболее популярные форматы файлов: jpg, png, pdf, tiff.

Официальный сайт сервиса – entera.pro