Как освободить 16 часов рабочего времени в месяц. Автоматический ввод первички в «Моём деле»

Что поможет разгрузить бухгалтеров от рутины?
Пользователям «Мого дела» доступен удобный способ ввода первичных бухгалтерских документов. Это стало возможным благодаря интеграции с Entera, сервисом для быстрого и точного распознавания бухгалтерских документов.
Интеграция сервисов «Моё дело» и Entera – это технологичное решение рутинных задач по вводу первичных бухгалтерских документов.
УПД, ТОРГ-12, акты, счета и счета-фактуры быстро распознаются и автоматически загружаются в систему бухгалтерского и товарного учета «Моё дело».
Сервис Entera позволяет существенно сэкономить время, которое тратится на ручной ввод данных с бумаги в систему учета.
По подсчетам экспертов, при обработке 250 документов в месяц освобождается 16 часов рабочего времени.
Интеграция сервисов позволяет минимизировать ошибки и неточности из-за человеческого фактора.
Например, система самостоятельно проверяет поставщиков по ЕГРЮЛ и обеспечивает удобный доступ к архиву документов с любых устройств с доступом в интернет.
Подробное описание и инструкция по интеграции представлены по ссылке.
«Моё дело» — сервис, с помощью которого предприниматели и владельцы организаций могут вести бухгалтерию самостоятельно. Для того чтобы пользоваться сервисом, не потребуются специальные знания или бухгалтерское образование — все операции производятся с помощью пошагового мастера.
Официальный сайт — moedelo.org
Entera – универсальный сервис для ввода типовых документов в системы учета (ERP, CRM и др.). Распознавание первичных бухгалтерских документов поддерживает наиболее популярные форматы файлов: jpg, png, pdf, tiff.
Официальный сайт сервиса – entera.pro