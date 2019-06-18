PEACE ДЕЛУ ВАШЕМУ: Корпоративный договор о правах участников ООО

В 2018 году в России появилось 377 600 новых юрлица, из них: в Москве - 104700, в Санкт-Петербурге - 40100. В том же году 673 000 российских юрлица прекратили свою деятельность.

Большая часть юрлиц это ООО (~90% открытых и ~88% закрытых). Статистика по предварительным договоренностям между участниками ООО не ведется, но судебная практика говорит, что в 2018 году суды разрешили более 20 000 корпоративных споров в действующих компаниях.

Если к ним прибавить количество юрлиц из числа закрытых в соотношении: 1 открытая/1,8 закрытая, получится: каждый день вспыхивает по 250 критических конфликтов на уровне первых лиц организаций.

Причины, по которым партнеры ругаются и разрушают компании:

Плановые показатели не достигаются или не могут быть достигнуты по факту

Взгляды на привлечение дополнительного финансирования противоположные

Споры о распределения долей: покупка друг у друга, продажа третьим лицам

Конфликты из-за суммы выплат дивидендов

Недобросовестность партнера, а попросту кидалово, например, попытка вывести активы, блокировка принятия решений и другие злоупотребления правами.

Такие ситуации возникают, когда появляется «что делить» в бизнесе. В начале каждый участник думает о своем варианте управления бизнесом и его развития, когда компания выходит в плюс, партнеры начинают «перетягивать» на себя, возникает конфликт. Устные договоренности ничего не гарантируют и не имеют юридической значимости.

Правовые нормы Гражданского кодекса РФ дают возможность достаточно просто и гибко, при этом подробно описать любые ситуации, которые могут возникнуть в компании и зафиксировать формат взаимодействия руководителей и учредителей:

Статья 67.2 – «Корпоративный договор».

Кому нужен корпоративный договор?

Договор, заключаемый между 2 и более участниками общества по которому участники могут определить, как они будут действовать в ряде ключевых и важных вопросах в будущем. Основной задачей заключения договора является обеспечение участниками контроля по управлению текущей деятельностью компании, ее финансированию и ответственности участников.

Что, если не заключить договор?

1. Риск возникновения открытого конфликта между участниками сильно повышается;

2. Конфликты между участниками зачастую приводят к «развалу» бизнеса, либо к отъему бизнеса одним участником у другого.

Ключевые условия, которые можно прописать в корпоративном договоре:

методы и способы решения “патовых” ситуаций

особый порядок голосования на общем собрании, например, о выборе ген.директора

порядок финансирования общества, например, один из участников также инвестор

распределение долей в обществе, запрет на продажу долей в обществе

защита конфиденциальной информации

ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств

Главное! Корпоративный договор можно заключить в любой момент