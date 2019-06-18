PEACE ДЕЛУ ВАШЕМУ: Корпоративный договор о правах участников ООО

В 2018 году в России появилось 377 600 новых юрлица, из них: в Москве - 104700, в Санкт-Петербурге - 40100. В том же году 673 000 российских юрлица прекратили свою деятельность.
Большая часть юрлиц это ООО (~90% открытых и ~88% закрытых). Статистика по предварительным договоренностям между участниками ООО не ведется, но судебная практика говорит, что в 2018 году суды разрешили более 20 000 корпоративных споров в действующих компаниях.
Если к ним прибавить количество юрлиц из числа закрытых в соотношении: 1 открытая/1,8 закрытая, получится: каждый день вспыхивает по 250 критических конфликтов на уровне первых лиц организаций.
Причины, по которым партнеры ругаются и разрушают компании:
- Плановые показатели не достигаются или не могут быть достигнуты по факту
- Взгляды на привлечение дополнительного финансирования противоположные
- Споры о распределения долей: покупка друг у друга, продажа третьим лицам
- Конфликты из-за суммы выплат дивидендов
- Недобросовестность партнера, а попросту кидалово, например, попытка вывести активы, блокировка принятия решений и другие злоупотребления правами.
Такие ситуации возникают, когда появляется «что делить» в бизнесе. В начале каждый участник думает о своем варианте управления бизнесом и его развития, когда компания выходит в плюс, партнеры начинают «перетягивать» на себя, возникает конфликт. Устные договоренности ничего не гарантируют и не имеют юридической значимости.
Правовые нормы Гражданского кодекса РФ дают возможность достаточно просто и гибко, при этом подробно описать любые ситуации, которые могут возникнуть в компании и зафиксировать формат взаимодействия руководителей и учредителей:
Статья 67.2 – «Корпоративный договор».
Кому нужен корпоративный договор?
Договор, заключаемый между 2 и более участниками общества по которому участники могут определить, как они будут действовать в ряде ключевых и важных вопросах в будущем. Основной задачей заключения договора является обеспечение участниками контроля по управлению текущей деятельностью компании, ее финансированию и ответственности участников.
Что, если не заключить договор?
1. Риск возникновения открытого конфликта между участниками сильно повышается;
2. Конфликты между участниками зачастую приводят к «развалу» бизнеса, либо к отъему бизнеса одним участником у другого.
Ключевые условия, которые можно прописать в корпоративном договоре:
- методы и способы решения “патовых” ситуаций
- особый порядок голосования на общем собрании, например, о выборе ген.директора
- порядок финансирования общества, например, один из участников также инвестор
- распределение долей в обществе, запрет на продажу долей в обществе
- защита конфиденциальной информации
- ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств
Главное! Корпоративный договор можно заключить в любой момент
Вы можете бесплатно получить шаблон корпоративного договора и рекомендации по его заполнению от одного из гуру корпоративного права 25.06.2019 в 12.00 на вебинаре “PEACE ДЕЛУ ВАШЕМУ”. Узнайте типовые схемы разрешения конфликтных ситуаций между партнерами в ООО, и получите консультацию от Степана Богма - Партнёра в Адвокатском бюро «BGMP» и главного эксперта-юриста сервиса Моё дело.
Степан Богма - адвокат, главный юрист-консультант сервиса Моё дело. Опыт в юриспруденции насчитывает более 9 лет, в том числе в качестве руководителя юридического отдела. Специализируется на структурировании корпоративных сделок и сопровождением процедур банкротства (как со стороны должника, так и со стороны кредитора). При его участии реализуются проекты в, пожалуй, самых сложных деловых сферах: строительстве и медицине.
Я буду рад помочь избежать возможных критических ситуаций в деле, которое вы ведете вместе с партнерами. На вебинаре 25 июня я поделюсь с вами актуальным шаблоном корпоративного договора, на примерах из собственной практики расскажу о том, как избежать споров с партнерами и решать, в том числе без суда, конфликты долевых участников обществ. Жду вас и ваших вопросов 25 июня, приходите на вебинар, не забудьте зарегистрироваться. Peace делу вашему.
Степан Богма.