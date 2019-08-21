Как открыть новый бизнес с нуля: кофе с собой

“Кофе с собой” один из самых перспективных и быстрорастущих направлений бизнеса в общепите. Knight Frank провели исследование, в рамках которого, определили, что за последний год количество кофеен в городах-миллионниках выросло на 17 % до 4 400 точек, а их посещаемость — на 12 %. По предварительным данным, объем рынка в 2018 году увеличился до 128 миллиардов рублей. Москва лидирует по количеству открытых кофеен — 1 908 точек, а объем рынка Москвы составляет почти 23 миллиарда рублей. На втором месте Санкт-Петербург с 825 кофейнями и объемом рынка в 7 миллиардов рублей.

Если вы хотите открыть точку продаж в формате “Кофе с собой”, то эта статья для вас, мы дадим ответы на такие вопросы: Как открыть кофейню с нуля в 2019 году? Сколько нужно инвестиций? С чего начать? Начнем с главного:

Шаг 1. Сколько стоит открыть точку продаж в формате “кофе с собой”?

“Кофе с собой” – самый экономичный и быстрый вариант запуска. Выберите оживленное место на улице или в ТЦ.

Аренда площади и косметический ремонт сравнимы по цене с покупкой б/у торгового островка на Avito от 45 000 рублей;

Аренда кофемашины с увеличенным резервуаром для кофе и отходов включена в стоимость поставляемого кофе от 8000 рублей

Холодильник б/у 8000 рублей, сэндвиничница 3000 рублей

Барный инвентарь (стаканы, джиггеры, ложки, сиропы) от 5000 рублей

Заказ вывески в бюджетных вариантах – сделать самим из пенопласта, световая вывеска “бегущая строка” или объемные буквы без подсветки (стоимость 1 буквы около 1000 рублей)

ИТОГО: 79 000 рублей первоначальных вложений.

Половину этой суммы закладывайте ежемесячные платежи за аренду, электричество и закупки кофе и инвентаря: 35 000 - 40 000 рублей в месяц.

Также ежемесячно учтите зарплату: 1000-1200 рублей за смену от 36 000 рублей в зависимости от количества персонала. Адекватное бухгалтерское сопровождение с пониманием специфики общепита на аутсорсинге обойдется 10 000-15 000 рублей, а на штатного бухгалтера вы потратите 42 900 рублей в месяц : 30 000 (з/п) + 3900 (НДФЛ) + 9000 (ПФ, ФСС, ОМС).

Для ведения деятельности в соответствиями с 54 ФЗ, вам потребуется касса, а для эффективного управления система товарного учета от 6 000 рублей в месяц

Шаг 2. Аренда помещения под кофе с собой

Местоположение заведения играет самую важную роль в вопросе доходности. Вы окупите вложения в 3 раз быстрее, если располагаетесь в проходном месте. Пару дней проследите за проходимостью, таким образом в спрогнозируете доход и определите целевую аудиторию. Вам необходимо знать три показателя: Утренняя проходимость (до 12 часов) – клиенты, покупающие кофе перед работой. Дневная проходимость (12:00 – 18:00) – люди, которые придут к вам в обеденный перерыв или зайдут перекусить между делом. Вечерняя проходимость (после 18:00) – посетители, которые выберут кофейню для отдыха и встречи с друзьями. Целевой трафик составляет примерно 2–3% от общего потока людей. Если за неделю мимо будущей кофейни прошло 25 000 человека, то услугами заведения воспользуется 750 человек. При среднем чеке 150 руб. недельная выручка составит 112 500 руб.

Шаг 3. Анализ клиентов и конкурентов

Сегментируйте трафик, чтобы выбрать формат кофейни, категорию цен и ассортимент, который будет соответствовать ожиданиям и возможностям группе потребителей с наибольшей долей в проходящем трафике. Для студентов и других потребителей с небольшим уровнем дохода главным фактором выбора в вашу пользу, будет цена и качество продукта. Клиенты с доходом выше среднего, например клерки в БЦ класса А или B будут обращать внимание на качество обслуживания, оформление и ассортимент. Анализ трафика поможет выстроить ценовую политику. Если основные посетителеи в потоке это учащиеся, предложите недорогое меню со средним чеком 120–150 руб. Если клиенты – менеджеры и руководители, то лучше сосредоточиться на качестве блюд, а средний чек поднять до 500 руб. и выше. Обратите внимание на то, что предлагают близсидящие конкуренты, проведите SWOT-анализ и выявите сильные и слабые стороны конкурентов. Слабости конкурентов - то на чем нужно сосредоточится в первую очередь так вы оценить текущее состояние рынка и наметить путь развития. Например, у одного конкурента ограниченный ассортимент, у другого – не хватает сотрудников, и покупатели подолгу стоят в очереди. Тогда, вам надо обеспечить быстрое обслуживание и предложить расширенное меню. Помимо кофе с собой, можно продавать чаи и другие безалкогольные напитки. Снэки и горячие сэндвичи увеличат сумму среднего чека. Если точка продаж на территории бизнес-центра, то сигареты станут отличным товаром магнитом.

Шаг 4. Регистрация бизнеса для кофе с собой

Перед тем как открыть кофейню, необходимо выбрать форму собственности предприятия и систему налогообложения. Заведение можно зарегистрировать на ИП или ООО, если вы планируете работать не один, а с другими инвесторами.

В заявлении укажите, какую систему налогообложения будете использовать. ЕНВД – платите фиксированный налог, независимо сработало предприятие в прибыль или убыток. Налог можно уменьшить на сумму страховых платежей. Декларацию подаете ежеквартально и выплачиваете налог. Перейти или отказаться от ЕНВД можно в любое время. УСН – есть две схемы расчета налога: «6% доходы» и «15% доходы минус расходы». В первом случае налог платите с выручки, во втором – с прибыли. Декларацию подаете раз в год, каждый квартал выплачиваете в бюджет авансовые платежи. Налоговый период – год, поэтому УСН применяют в течение года. В заявлении на регистрацию укажите коды ОКВЭД. Для кофейни, как вида бизнеса, подходит код классификации 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». В заявлении указывают до 20 кодов. Также потребуется зарегистрировать кассу в ФНС и открыть расчетный счет в банке.

Шаг 5. Разработка меню

К этому моменту уже знаете целевую аудиторию, выбрали формат и ценовую категорию, поэтому разработка меню не составит сложности. Напитки: кофе (5–8 рецептов), чай (3–5 сортов), соки, газированные напитки. Наполнители: сиропы, специи. Сэндвичи: мясные, рыбные, вегетарианские. Сладости: Шоколадные батончики, печенье и т.д. Зная среднее количество посетителей в месяц, прикиньте необходимый запас зерен. Изучайте вкусы гостей – посмотрите, какие блюда пользуются популярностью, а какие раскупают менее охотно. Это просто сделать при использовании товароучетной системы.

Шаг 6. Реклама

Для начала запустите рекламу в социальных сетях по геотаргетингу +1-2 км от вашей точки продаж. Устраивайте акции и конкурсы информируйте об изменениях в меню. Для формата «кофе с собой» хорошо сработает раздача флаеров со скидкой.

Опыт действующих предпринимателей на рынке показывает, что средний срок окупаемости – от 6 месяцев до 3 лет. Чем больше вы привлечете посетителей, тем быстрее окупите вложения. Маржинальность и окупаемость кофейни высока. Например, наценка на стакан кофе доходит до 800% (если 1 кг кофейных зерен стоит 1200, то себестоимость одной порции составит менее 9 рублей). Зная средний чек и прибыль с одного посетителя, а также затраты (аренда, реклама, з/п, налоги), можно рассчитать, количество клиентов за день, чтобы сработать в ноль. Эти данные вы можете получить в товароучетной системе в составе интернет-бухгалтерии Моё дело, которая интегрируется с онлайн кассой и банком, откуда в автоматическом режиме распределяет данные о поступлениях и оплате заказов поставщикам по соответствующим статьям расхода/дохода в бухгалтерском учете и формирует налоговую отчетность, которую можно отправить в ФНС онлайн.