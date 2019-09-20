Что выбирают руководители для построения управлеченского учета: CRM или бухгалтерию? Есть решение

Вы знаете,сколько вашей компании стоит выставить счет на оплату? Сколько стоит выяснение «была оплата или нет»? Сколько денег вы тратите на работу с первичкой?

Эти вопросы кому-то покажутся странными, но ваши сотрудники тратят свое рабочее время и ваши деньги не по целевому назначению, а на оформление документации: заявлений, отчетов, справок, различных бланков. Без формальностей в бизнесе не обойтись, но рутина снижает эффективность деятельности вашей компании.

Популярные облачные сервисы автоматизируют бизнес-процессы и предоставляют руководителю полную картину об эффективности работы всей компании и каждого отдельно взятого сотрудника по всем направлениям деятельности.

Битрикс24 – это CRM система, обеспечивающая управление бизнес-процессами в организации и позволяющая увеличить количество продаж. Вы можете настроить алгоритм распределения лидов среди сотрудников и запустить автоматическое выполнение ранее заданной последовательности операций с элементами списка: файлами, изображениями, контактами и т.д. Виртуальная АТС, встроенная в Битрикс24 сохраняет данные обо всех звонках, поступающих в компанию даже в нерабочее время. Информация передается менеджеру. Запланированные действия становятся доступны сотрудникам в «Живой ленте», а «запуск» осуществляется в пару кликов. Интернет-бухгалтерия «Моё дело» позволяет ежемесячно выставлять счета и первичные документы одним и тем же клиентам без вашего участия, актуализируя номера счетов и даты. Интеграция с банком позволяет разносить выписки в регистры и формирует: КУДИР, декларацию по УСН, оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность. Сервис «Моё дело» ведет расчет любых зарплатных, больничных, отпускных, командировочных начислений, рассчитывает налоги и взносы с учетом изменений законодательства, формирует платежки, отправляет отчеты в налоговую, ПФР, ФСС, Росстат через интернет. Все это позволяет избавиться от рутины и экономит время.

Какой сервис использовать?

Проблема выбора снимается реализованной интеграцией CRM Битрикс24 и интернет-бухгалтерией «Моё дело». Теперь вам доступен полнофункциональный корпоративный портал, который значительно упростил и формализовал коммуникации между отделами и сотрудниками. Сервис «Моё дело» прямо внутри CRM Битрикс24!

Руководство получает возможность контроля работы сотрудников отдела продаж, а также оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, что значительно повышаете эффективность управления компанией.

Менеджеры получают возможность без лишних сложностей выставлять договора и счета,а также следить за статусом оплаты счета прямо в Битрикс24.

Видеообзор как это работает:

Битрикс24 и сервис «Моё дело» являются признанными лидерами рынка CRM и онлайн-бухгалтерии. Объединив возможности двух сервисов, вендоры предложили своим пользователям

Бесплатные функции:

отображение сайта сервиса «Моё дело» во фрейме прямо внутри CRM Битрикс;

автоматическое создание и обновление счетов;

автоматическое обновление статуса оплаты счета;

формирование pdf счета с подписью и печать прямо из списка счетов.

Функционал полной версии:

экспорт всех счетов нажатием одной кнопки;

ручное обновление статусов оплаты по счетам;

импорт каталога товаров и услуг из сервиса «Моё дело»;

синхронизация контрагентов

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Данный функционал подойдет большинству компаниям из малого и среднего бизнеса, но вы также можете ознакомиться с отраслевым решением по автоматизации бизнес-процессов Медицинской клиники и Стоматологии

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