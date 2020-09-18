Зачем нужны уставный, добавочный и резервный капиталы

Очередной выпуск бухгалтерского ликбеза. Простым языком с примерами для тех, кто только начал изучать бухучёт, хочет узнать что-то новое о привычных бухгалтерских категориях или просто научиться читать баланс.

Всем привет! С вами Алексей Иванов— директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Сегодня разберемся с составляющими собственного капитала компании.

Уставный капитал

Уставный капитал (Equity Capital) — стоимость активов компании, внесённых учредителями при её открытии. Это хронологически первый пассив. Он возникает при учреждении компании. Величина уставного капитала и распределение долей в нём между учредителями описываются в Уставе компании — отсюда и название. Как и любой другой пассив, уставный капитал — это просто оценка кармана, из которого взяты активы. Уставный капитал показывает, сколько активов компании принадлежит учредителям.

В России законодательно определены минимальные размеры уставного капитала. Для обществ с ограниченной ответственностью это 10 тыс. руб., для непубличных акционерных обществ — столько же, для публичных акционерных обществ — 100 тыс. руб.

Многие почему-то считают, что для учреждения ООО нужно внести 10 тыс. руб. на расчётный счет. Это миф. В оплату уставного капитала могут быть внесены любые активы. Но не меньше этой суммы должны составлять денежные средства. Они могут быть как безналичными, так и наличными. Стоимость других вносимых активов должна быть подтверждена независимым оценщиком. Для ООО делается исключение: если учредители оценивают долю кого-то из них менее, чем в 20 тыс. руб., то они оценивают вносимые активы самостоятельно.

Правда, эту самостоятельность с 2014 года ограничивает Гражданский кодекс: оценить ниже оценщика можно, выше — нельзя. А оценщика нужно привлекать в любом случае.

Пример 1. Единственный учредитель ООО «Рога и копыта» вносит в уставный капитал свой новый Бентли, на котором он будет передвигаться по делам фирмы. Независимый оценщик оценил тачку в 10 млн руб., но учредитель оценивает её всего в 10 тыс. руб. Теперь у ООО есть актив — основное средство и пассив — уставный капитал. И то, и другое оценивается в 10 тыс. руб. Пример 2. Один из учредителей ООО «Свидетели Мишустина» вносит в уставный капитал гнилую табуретку. Оценивает её в 1 млн руб. Другие учредители не против, но закон есть закон — такую оценку надо подтвердить заключением независимого оценщика. А он вместе с учредителями в течение 5 лет несет субсидиарную ответственность за занижение сумм оценки. Это значит, что оценщик будет платить по долгам общества, если табуретку не получится продать за миллион, чтобы рассчитаться с кредиторами. Поэтому он оценивает табуретку в 0 руб. И учредителю приходится искать другое имущество для вклада в уставный капитал.

Доля в уставном капитале позволяет учредителю претендовать на часть прибыли компании. Такие выплаты называются дивидендами. Но это уже другая история.

Добавочный капитал

Добавочный капитал (Capital Surplus) — собственный источник активов компании, не связанный с вкладами учредителей и операционной деятельностью. Сложно? Сейчас переведу.

Чтобы у компании появились активы, нужно получить их от инвесторов (уставный капитал, кредиторов (обязательства) или заработать самостоятельно (нераспределенная прибыль). Компания создаётся, работает, активов становится больше. Это называется реальной капитализацией.

Добавочный капитал — история про халяву. Он возникает, когда активы компании вдруг дорожают независимо от её действий. Учредители не вносят дополнительных вкладов, компания ничего не продаёт. Просто конъюнктура рынка складывается благоприятным образом. Это называется рыночной капитализацией.

Главных источников добавочного капитала три:

переоценка внеоборотных активов;

эмиссионный доход;

положительные курсовые разницы по вкладам в уставный капитал в иностранной валюте.

Это только на первый взгляд звучит сложно. Ловите примеры.

Пример 3. В 2009 году ООО «Рога и копыта» купило склад в деревне Новогадюкино за 1 млн руб. Деревня расположена всего в 10 километрах от города. От трассы до неё пара километров разбитой грунтовки, чтобы проехать по которой весной и осенью на помощь фурам приходится звать трактор. В 2018 году в Новогадюкино проложили асфальтовую дорогу. Спрос на недвижимость вырос. Теперь, судя по объявлениям о купле-продаже коммерческой недвижимости, склад можно продать за 5 млн руб. Бухгалтер дооценивает склад до рыночной стоимости. 4 млн руб. разницы — это добавочный капитал.

В действующей форме бухгалтерского баланса переоценка внеоборотных активов показывается отдельно от остальных составляющих добавочного капитала. Это сделано, чтобы пользователь отчётности понимал: сумма может уйти так же легко, как и пришла. Если рыночная цена снизится — будет проведена уценка и добавочный капитал уменьшится. С другими компонентами добавочного капитала такого не произойдет — их величина фиксируется в момент образования и больше не меняется.

Пример 4. ПАО «Мечта инвестора» размещает на бирже акции, чтобы привлечь внешнее финансирование. Это называется эмиссия акций. Номинал одной акции — 100 руб. Всего выпускается 1000 акций. Основной бизнес компании — производство чудо-устройств, которые превращают любой мусор в еду. Рынок позитивно оценивает перспективы продаж таких девайсов, поэтому акции выкупаются по 150 руб. Итого компания получает не 100 тыс. руб., а 150 тыс. руб. Из них 100 тыс. руб. — уставный капитал, а 50 тыс. руб. — эмиссионный доход, который формирует добавочный капитал. Пример 5. Один из учредителей ООО «Интернациональная банда» — иностранец. Второй — дорогой россиянин. Они договариваются скинуться в уставный капитал по 60 тыс. руб. Но первому проще перевести в оплату своего вклада доллары — они как раз пригодятся для оплаты первой партии импортных товаров. Когда учредители скрепили отношения документально, официальный курс доллара был 60 руб. Поэтому в учредительных документах зафиксировали, что вклад иностранца составляет 1 тыс. долларов. Когда валюта поступила в банк, курс подрос до 63 руб. за доллар. Компания получила обещанную тысячу долларов, но в рублях это тысяча стоит на 3 тыс. больше. Это превышение называется положительной курсовой разницей. Если бы доллар подешевел, курсовая разница была бы отрицательной. А так 3 тыс. руб. включаются в добавочный капитал.

Резюмирую: добавочный капитал — это добавка к стоимости активов компании, которую даёт рынок. Её можно съесть учредителям, но лучше оставить на развитие бизнеса.

Резервный капитал

Резервный капитал (Reserves) — собственный источник активов компании, предназначенный для покрытия возможных убытков. Акционерные общества за счёт резервного капитала могут погашать выпущенные облигации и выкупать собственные акции — углубляться в это не буду.

По экономической сущности резервный капитал — искусственно выделяемая часть чистой прибыли. Работает это так.

Получили чистую прибыль. Отщипнули от неё кусочек в резервный капитал. Остаток пошел на дивиденды и формирование нераспределенной прибыли.

Величина резервного капитала определяется Уставом компании, а размеры ежегодно отщипываемых кусочков чистой прибыли — протоколами общих собраний участников. ООО создавать резервный капитал не обязаны, но имеют право в соответствии со статьей 30 закона № 14-ФЗ. В отношении АО такой вольницы статья 35 закона № 208-ФЗ не допускает: резервный капитал формируется в размере не меньше 5% от уставного капитала.

Пример 6. Участники ООО «Рога и копыта» в Уставе предусмотрели создание резервного капитала 10 тыс. руб. отчислениями по 5% от чистой прибыли до его полного формирования. Прибыль за первый год деятельности составила 100 тыс. руб., за второй — 200 тыс. руб. Значит, в первый год 5 тыс. руб. (100 тыс. руб. * 5%) уйдёт в резервный капитал, а 95 тыс. руб. можно распределить между собственниками и оставить на развитие компании. Во второй год 5% от чистой прибыли составит 10 тыс. руб. Но в резервном капитале уже есть 5 тыс. руб. с прошлого года. Поэтому достаточно отчислить 5 тыс. руб., а 195 тыс. руб. можно распределить или оставить.

Это механика. Теперь поговорим о сущности. Вот для чего нужен резервный капитал. И это нужно понимать собственникам ООО, которые часто не создают его, потому что не обязаны.

Покрытие убытков. Отчисления в резервный капитал означают, что в компании гарантированно остаются активы на эту сумму. То есть часть прибыли прошлых лет «замораживается» в этих активах (на бухгалтерском — капитализируется). Если в будущем компания получит убыток, капитализированная прибыль позволит полностью покрыть или хотя бы уменьшить его за счёт прямых выплат денег или продажи других активов. Это как откладывать копеечку на чёрный день.

Развитие компании. Если резервного капитала нет, а собственники компании жадные, есть риск ежегодного распределения всей чистой прибыли. В этом случае компании не на что развиваться. Создание резервного капитала — мера защиты от недальновидных действий собственников.

Пример 7. Участники ООО «Рога и копыта» распределили всю полученную за два года прибыль в свою пользу. На третий год существования компании в недрах Сколково придумали и запатентовали технологию нанополировки копыт. Отполированные вручную копыта стали хуже продаваться, из-за этого доходы сократились. Пришлось купить лицензию на использование новой технологии — из-за этого выросли расходы. В результате убыток за третий год составил 8 тыс. руб. К счастью, у компании были активы, стоимостью 10 тыс. руб., капитализированные в резервном капитале. Поэтому бежать в банк за кредитом не пришлось. С прибылей следующих лет нужно будет вернуть в резервный капитал эти 8 тыс. руб., а к распределению оставшейся части подойти разумнее.

Резюмирую: резервный капитал — это часть прибыли, которая гарантированно остаётся в компании. ООО может обойтись без него, но с ним надежнее.