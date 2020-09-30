Налоговые события октября: что платить и куда отчитываться

Октябрь 2020 года станет насыщенным — пришло время отчитываться за третий квартал и платить налоги. Для пострадавших от коронавируса к тому же заканчиваются автоматические отсрочки, и со следующего месяца нужно начинать платить отсроченные налоги. Подготовили для вас шпаргалку по октябрьским платежам и отчётам.

Что платить в октябре 2020 года

Обычные платежи, которые не зависят от коронавирусных отсрочек, с учётом переносов с выходных дней:

Обязанность и сроки уплаты авансов по налогам на имущество, транспорт и землю устанавливают местные власти. Уточните эту информацию в своей налоговой инспекции или с помощью сервиса ФНС.

Если вы относитесь к пострадавшим отраслям, для которых перенесли сроки уплаты налогов, обратите внимание, что заканчиваются отсрочки по Постановлению 409 от 02.04.2020 г. Приходит время платить отсроченные налоги.

НДФЛ для ИП на ОСНО. Срок уплаты налога за 2019 год сдвинули с 15 июля на три месяца. Отсрочка заканчивается 15 октября. Аванс за I квартал сдвинули с 25 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 25 октября. Налог на прибыль. Аванс за I квартал сдвинули с 28 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 28 октября. УСН. Срок уплаты налога за 2019 год для ИП сдвинули с 30 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 30 октября. Аванс за I квартал для ИП и ООО сдвинули с 25 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 25 октября. ЕНВД. Уплату налога за I квартал сдвинули с 25 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 25 октября. Налоги на имущество, землю и транспорт. Уплату аванса за I квартал отсрочили до 30 октября. Страховые взносы за работников. Уплату взносов за март отложили на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 15 октября.

Если вы пользовались отсрочкой и не платили налоги и взносы, нужно платить начиная со следующего месяца после месяца, в котором заканчивается отсрочка. Но не всё сразу, а по 1/12 части в течение года. Крайний срок — последний день этого месяца.

Например, ИП на УСН работает в пострадавшей отрасли и имеет право на отсрочку по налогу за 2019 год. Налог составил 120 тысяч рублей. Обычный срок для уплаты налога — 30 апреля. Шестимесячная отсрочка действует до 30 октября. ИП должен начать платить с ноября по 10 тысяч в месяц. Крайний срок для первого платежа — 30 ноября.

Какие отчёты сдавать в октябре 2020 года

А вот какую отчётность потребуется сдать:

Помимо налоговых, некоторые организации ИП должны сдавать статистические отчёты. Чтобы уточнить, нужно ли вам сдавать такие отчёты, а если нужно то какие и когда, воспользуйтесь поиском в сервисе Росстата.