Налоговые события октября: что платить и куда отчитываться

Октябрь 2020 года станет насыщенным — пришло время отчитываться за третий квартал и платить налоги. Для пострадавших от коронавируса к тому же заканчиваются автоматические отсрочки, и со следующего месяца нужно начинать платить отсроченные налоги. Подготовили для вас шпаргалку по октябрьским платежам и отчётам.
Что платить в октябре 2020 года
Обычные платежи, которые не зависят от коронавирусных отсрочек, с учётом переносов с выходных дней:
Обязанность и сроки уплаты авансов по налогам на имущество, транспорт и землю устанавливают местные власти. Уточните эту информацию в своей налоговой инспекции или с помощью сервиса ФНС.
Если вы относитесь к пострадавшим отраслям, для которых перенесли сроки уплаты налогов, обратите внимание, что заканчиваются отсрочки по Постановлению 409 от 02.04.2020 г. Приходит время платить отсроченные налоги.
- НДФЛ для ИП на ОСНО. Срок уплаты налога за 2019 год сдвинули с 15 июля на три месяца. Отсрочка заканчивается 15 октября. Аванс за I квартал сдвинули с 25 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 25 октября.
- Налог на прибыль. Аванс за I квартал сдвинули с 28 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 28 октября.
- УСН. Срок уплаты налога за 2019 год для ИП сдвинули с 30 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 30 октября. Аванс за I квартал для ИП и ООО сдвинули с 25 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 25 октября.
- ЕНВД. Уплату налога за I квартал сдвинули с 25 апреля на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 25 октября.
- Налоги на имущество, землю и транспорт. Уплату аванса за I квартал отсрочили до 30 октября.
- Страховые взносы за работников. Уплату взносов за март отложили на 6 месяцев. Отсрочка заканчивается 15 октября.
Если вы пользовались отсрочкой и не платили налоги и взносы, нужно платить начиная со следующего месяца после месяца, в котором заканчивается отсрочка. Но не всё сразу, а по 1/12 части в течение года. Крайний срок — последний день этого месяца.
Например, ИП на УСН работает в пострадавшей отрасли и имеет право на отсрочку по налогу за 2019 год. Налог составил 120 тысяч рублей. Обычный срок для уплаты налога — 30 апреля. Шестимесячная отсрочка действует до 30 октября. ИП должен начать платить с ноября по 10 тысяч в месяц. Крайний срок для первого платежа — 30 ноября.
Какие отчёты сдавать в октябре 2020 года
А вот какую отчётность потребуется сдать:
Помимо налоговых, некоторые организации ИП должны сдавать статистические отчёты. Чтобы уточнить, нужно ли вам сдавать такие отчёты, а если нужно то какие и когда, воспользуйтесь поиском в сервисе Росстата.
Безболезненно пережить отчетную кампанию поможет интернет-бухгалтерия «Моё дело». Персональный налоговый календарь напомнит, что нужно сдавать и платить именно вам. Сервис подсчитает налоги и взносы, сформирует платёжные документы. Электронный мастер поможет заполнить все отчёты без ошибок. Прямо из Личного кабинета вы сможете сразу заплатить налоги и отправить отчёты.