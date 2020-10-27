Как закрыть ИП в 2020 году

Если вы решили закрыть ИП, нужно написать заявление, оплатить госпошлину, сдать отчёты и расплатиться с бюджетом. У работодателей хлопот больше, чем у ИП без сотрудников. Рассказываем что и когда нужно сделать при закрытии ИП.

Как закрыть ИП, если нет наёмных работников

Здесь всё просто:

Оплатите госпошлину в 160 рублей. Для этого у ФНС есть сервис. Если отправляете документы в электронном виде, в том числе через МФЦ или нотариуса, госпошлину платить не нужно.

Заполните заявление по форме Р26001. Заполнить форму можно в специальном сервисе ФНС.

Пока действуют «коронавирусные» ограничения, можно отправить через этот сервис заявление даже если у вас нет электронной подписи. Нужно лишь приложить скан паспорта и селфи вместе с открытым паспортом для подтверждения личности.

Заявление можно отнести в налоговую лично, отправить обычной почтой или в электронном виде, через нотариуса или МФЦ. Если отправляете заявление почтой, нужно нотариально удостоверить подпись, а если через представителя — оформить нотариально заверенную доверенность.

Вас снимут с учёта в качестве ИП в течение пяти рабочих дней. На шестой рабочий день вы уже можете получить лист записи ЕГРИП по форме № Р60009.

В интернет-бухгалтерии «Моё дело» есть бесплатный сервис для закрытия ИП, который проведёт вас по всем этапам закрытия, поможет заполнить отчеты, рассчитать и заплатить налоги и взносы. Вам не придётся тратить время на поиск информации и заполнение документов.

Заплатите фиксированные страховые взносы за себя. Для этого посчитайте сумму пропорционально времени, которое вы были в статусе ИП в текущем году. Если уже платили в этом году взносы, заплатите за их вычетом. На оплату взносов у вас есть 15 дней после внесения записи в ЕГРИП о прекращении деятельности.

Заплатите налоги и сдайте отчеты за период до закрытия ИП. Сроки зависят от системы налогообложения.

ОСНО. Нужно сдать декларацию 3-НДФЛ в течение 5 дней после исключения из ЕГРИП, а в течение 15 дней после этого заплатить НДФЛ. Декларацию по НДС сдают в обычные сроки — в течение 25 дней после окончания квартала, в котором была прекращена деятельность. НДС также платят как обычно по 1/3 в течение трех месяцев. УСН. Декларацию по УСН нужно сдать в обычный срок — до 30 апреля следующего года. Тот факт, что ИП уже снялся с учета, значения не имеет. Налог тоже нужно заплатить в обычные сроки. Если вы закрыли ИП в середине года, то до конца года нужно в обычные сроки перечислить авансовый платеж по итогам отчётного периода. ЕНВД. Декларацию нужно сдать как обычно до 20 числа месяца после квартала, в котором была прекращена деятельность, а заплатить налог — до 25 числа. ПСН. Декларация на этом режиме не предусмотрена. Если вы закрываете ИП до окончания срока действия патента и уже успели оплатить его полностью, стоимость патента вам пересчитают. Переплату можно вернуть по заявлению или зачесть в счёт других налогов.

Когда будете считать налоги учтите, что страховые взносы, которые вы заплатите после исключения из ЕГРИП, налог на УСН уже не уменьшают (письмо Минфина России № 03-11-11/49540 от 27 августа 2015 г.). То же самое относится к ЕНВД.

Факт, что вы прекращаете деятельность в качестве ИП, автоматически означает, что вы прекращаете применять спецрежим. Поэтому, дополнительно уведомлять налоговую о прекращении деятельности на любом спецрежиме не нужно (письмо Минфина России № 03-11-09/35436 от 18 июля 2014 г.).

Закрытие ИП не освобождает от долгов перед бюджетом и обязанности сдавать отчёты. Налоговики могут провести выездную проверку и привлечь к ответственности за нарушения и после закрытия ИП. Все долги ИП перед бюджетом после закрытия ИП никуда не деваются и становятся долгами физлица.

Закройте расчётный счёт. Для этого обратитесь в банк с заявлением о закрытии расчётного счёта.

Снимите кассовый аппарат с учета (если есть ККТ). Сформируйте в кассе отчёт о закрытии фискального накопителя и отправьте его вместе заявлением в ФНС.

Как закрыть ИП с наёмными работниками

Порядок такой же, как у ИП без работников, но до того, как подавать заявление на закрытие ИП, нужно еще предпринять такие меры:

Сообщите в службу занятости о предстоящем увольнении работников. Это нужно сделать не позднее, чем за две недели до начала расторжения трудовых договоров. В уведомлении нужно указать должность, профессию, специальность и квалификационные требования, условия оплаты труда каждого сотрудника.

До конца 2020 года действуют Временные правила, согласно которым о высвобождении работников нужно сообщать на портале «Работа России». Инструкцию по работе с сервисом смотрите здесь.

Сообщите о предстоящем увольнении сотрудникам. По закону организации должны уведомлять сотрудников под роспись не позднее, чем за два месяца. Но для ИП такого правила нет. Они уведомляют сотрудников в те сроки, которые прописаны в трудовом договоре. Форма уведомления свободная.

Увольте сотрудников. Оформите приказ и записку-расчёт. Сделайте запись в личной карточке и в трудовой книжке. Выдайте трудовую на руки сотруднику. Если сотрудник уже отказался от бумажной трудовой и у вас её нет, выдайте сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. Также в день увольнения нужно выдать справку 2-НДФЛ и сведения по форме СЗВ-СТАЖ.

Рассчитайтесь с сотрудниками. Выплатите им зарплату по день увольнения и компенсацию за неиспользованный отпуск. Подробнее о том, какие выплаты положены сотрудникам при увольнении, читайте в этой статье.

Сдайте отчёты за работников:

расчёт страховых взносов в ИФНС — в течение месяца со дня принятия решения о прекращении деятельности, но не позднее дня подачи заявления на закрытие ИП;

расчёт 4-ФСС в ФСС — не позднее дня подачи заявления на закрытие ИП;

формы СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в ПФР — в течение месяца со дня принятия решения о прекращении деятельности, но не позднее дня подачи заявления на закрытие ИП;

форма СЗВ-ТД в ПФР — не позднее следующего дня после увольнения работников.

Заплатите страховые взносы за сотрудников. Это нужно сделать в течение 15 календарных дней со дня представления расчётов ИФНС и ФСС. Заплатить нужно разницу между суммой взносов по расчётам и суммой уже уплаченных взносов.

Внимание! Закрытие ИП — не повод избавляться от документов. После закрытия вы обязаны хранить все документы столько, сколько положено. Для налоговых деклараций и расчетов срок 5 лет, для документов по сотрудникам — 50 лет.

Подробнее о новых сроках хранения документов читайте в нашей статье.

Когда могут отказать в закрытии ИП

Такие случаи прописаны в статье 23 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Вам откажут в закрытии ИП, если вы сдали не все документы на закрытие, подали их не в ту налоговую, не заверили документы у нотариуса когда это необходимо, документ подписало неуполномоченное лицо и т.д.

В связи с этим, снимать с учёта кассу или закрывать расчётный счет лучше после того, как узнаете о положительном решении по закрытию ИП.