Налоговые события декабря 2020 года: что платить и куда отчитываться

Чтобы начать подготовку к праздникам и спокойно встретить Новый год, надо закончить дела. Рассказываем, какие налоги нужно заплатить и какие отчёты сдать в декабре.

Платежи в декабре 2020 года

В декабре будут как плановые платежи, так и перенесённые с весны — для тех, кто воспользовался отсрочкой. Сроки, которые действуют для всех, независимо от переносов в связи с коронавирусом:

Теперь о сроках, перенесённых в связи с коронавирусом.

В декабре заканчивается отсрочка для МСП из пострадавших отраслей по страховым взносам за июль: их переносили на 4 месяца.

Платить отсроченные взносы нужно по 1/12 в месяц начиная января 2020 года. Крайний срок для первого платежа — 1 февраля (31 января приходится на воскресенье).

Внимание! с 13 ноября правительство ввело дополнительные отсрочки, но не для всех пострадавших отраслей, а по отдельному перечню. Отсрочка действует только на платежи за март или I квартал 2020 года (постановление № 1791 от 7 ноября 2020 г.).

Дополнительная отсрочка действует для следующих отраслей:

Сроки перенесли:

по налогам и авансовым платежам за март и I квартал 2020 года — на девять месяцев (плюс три месяца к первоначальной отсрочке), за исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента;

по страховым взносам за март 2020 года — на девять месяцев (плюс три месяца к первоначальной отсрочке);

авансовым платежам по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 года — до 30 декабря 2020 года (плюс два месяца к первоначальной отсрочке).

Рассмотрим на примере, как это работает.

Для пострадавших отраслей страховые взносы за март 2020 года сначала перенесли с 15 апреля 2020 года на 6 месяцев, то есть до октября. С учётом действия рассрочки первый платёж в 1/12 отсроченной суммы нужно было заплатить 30 ноября 2020 года. Но если организация ведет деятельность в отрасли, которая входит в дополнительный перечень, отсрочка продлевается ещё на три месяца, то есть до января 2021 года. Значит, с учётом действия рассрочки первый платеж в сумме 1/12 нужно внести до конца февраля 2021 года. 28 февраля 2021 года — выходной, поэтому до 1 марта.

Отчёты в ноябре 2020 года

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