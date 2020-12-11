Что означает приоритет содержания перед формой в бухгалтерском учете

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о требовании приоритета экономического содержания перед юридической формой. И о том, почему в России оно не соблюдается в бухгалтерском учёте, но возведено в абсолют в управленческом. Спойлер: если хочешь видеть реальную картину дел в бизнесе — без соблюдения этого требования не обойтись.

При ведении бухгалтерского учёта должен выполняться ряд требований. О двух из них я уже рассказывал — это требования осмотрительности и рациональности. Сегодня расскажу о третьем, которое в России существует больше как красивый лозунг. В реальности его редко соблюдают. Виноваты в этом как традиции, так и положения бухгалтерских нормативных документов.

Приоритет содержания перед формой (Substance over Form) — это требование отражать в бухгалтерском учёте факты хозяйственной жизни (ФХЖ) исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания. Это требование установлено п. 6 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации».

Смысл требования приоритета содержания перед формой в том, чтобы показывать в бухгалтерской отчётности реальную картину экономического положения компании со всеми контролируемыми активами, существующими обязательствами, доходами, расходами и собственным капиталом. Реальную, а не замаскированную хитрыми юридическими конструкциями.

Пример ООО «Рога и копыта» заключило с муниципалитетом договор аренды большого земельного участка в центре города и складских помещений на нем. Срок действия договора — 100 лет, в конце срока действия договора предусмотрен выкуп по остаточной стоимости 10 рублей. Арендная плата — 1 рубль в год. Возможно, этому как-то поспособствовало то, что директор раньше был вице-мэром по имуществу, а действующий мэр — его двоюродный брат. Исходя из приоритета содержания перед формой, бухгалтер должен признать в балансе активы — земельный участок и склад. Эти активы нужно оценить по рыночной стоимости и признать в этой сумме прибыль. По экономическому содержанию здесь явное дарение. Исходя из инстинкта самосохранения и того, что каждый ФХЖ должен быть подкреплен первичным учетным документом, бухгалтер отразит в учёте расходы по договору аренды. Иначе ему придется долго и сложно доказывать аудиторам, почему вдруг договор аренды переквалифицирован в договор дарения. На одной чаше весов будет договор аренды и акты приема-передачи имущества, а на другой субъективное мнение бухгалтера. Да и дожить ещё надо до аудиторов.

Поэтому в России приоритет содержания перед формой прижился только в управленческом учёте. Собственник хочет знать реальное состояние своего бизнеса, независимо от формальных владельцев активов, схем участия в капиталах друг друга и степени запутанности договорных отношений контролируемых им юрлиц и ИП. А в бухгалтерском учёте это требование продекларировано в одном стандарте, но не соблюдается в других. И это нормальная болезнь переходного периода от тотальной регламентации советской бухгалтерии к медленно приоткрываемой калитке, за которой — признание государством того, что бухгалтер способен самостоятельно думать и принимать решения. Только вот переходный период уж больно затянулся.