Какими документами регулируется бухгалтерский учёт

Алексей Иванов рассказывает о действующей системе нормативного регулирования бухгалтерского учёта в России: ФСБУ, ОСБУ и все-все-все. Она сложилась при реализации реформы, но многие бухгалтеры ухитрились не заметить, что правила игры изменились. И даже в свежих учебниках по бухучёту встречаются описания системы, которая упразднена с 2013 года.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Продолжаю освещать реформу бухучёта. Она хоть иногда и подбуксовывает, но движется. Сегодня расскажу об уже действующей системе нормативного регулирования бухгалтерского учёта в России. Она сложилась при реализации реформы, но многие бухгалтеры ухитрились не заметить, что правила игры изменились. Да что там рядовые бухгалтеры — в учебниках по бухучёту, изданных в 2020 году, встречаются описания системы, которая работала до 2013 года! Со студенческой скамьи будущие бухи получают искаженное видение действительности.

Главный бухгалтерский нормативный документ — федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». Согласно статье 21 этого закона, документы в области регулирования бухгалтерского учёта подразделяются на: федеральные стандарты бухгалтерского учёта (ФСБУ);

отраслевые стандарты бухгалтерского учёта (ОСБУ);

нормативные акты Центрального банка Российской Федерации;

рекомендации в области бухгалтерского учёта;

стандарты экономического субъекта.

ФСБУ устанавливают допустимые способы ведения бухгалтерского учёта. Они обязательны для всех. Например, ФСБУ 5/2019 «Запасы», который вступил в силу с 1 января 2021 года, разрешает оценивать запасы при списании одним из трёх альтернативных способов. Это значит, что для оценки конкретного вида запасов в конкретной компании нужно выбрать один из этих способов. Оценивать как-то по-другому нельзя. Кстати, привычные российскому бухгалтеру ПБУ — Положения по бухгалтерскому учёту — это тоже ФСБУ. В 2017 году статья 30 закона № 402-ФЗ была дополнена таким уточнением.

ОСБУ устанавливают особенности применения ФСБУ в отдельных отраслях экономики. ОСБУ обязательны для применения компаниями из соответствующих отраслей. Они разрабатываются Центробанком или Минфином и утверждаются ими же. Пока реально разрабатывает ОСБУ только первый. Отсутствие других разработчиков ОСБУ делает финансовый сектор экономики единственной отраслью, которая имеет свои стандарты. Это очень странно, но это факт. Пару лет назад мы с коллегами по университету делали НИР для Минсельхоза. Министерские чиновники были очень удивлены тем, что, оказывается, уже пять лет как не имеют полномочий издавать методические указания по бухучёту для отдельных сельхозотраслей. Только на поклон к Минфину — никак иначе.

Нормативные акты ЦБ РФ — это продолжение ОСБУ для финансового сектора. На этот уровень спускаются планы счетов, инструкции к ним и формы отчётности. Как и все циркуляры этого ведомства, они обязательны для применения в финсекторе, то есть банками, страховыми организациями, микрофинансовыми организациями, ломбардами.

Рекомендации в области бухгалтерского учёта детализируют порядок применения ФСБУ и ОСБУ. Они нужны, когда из нормативки верхнего уровня сложно понять как отразить в учёте конкретную специфичную ситуацию. Рекомендации интерпретируют ФСБУ и ОСБУ в понятную для бухгалтера инструкцию. Они разрабатываются и принимаются негосударственными регуляторами. В отличие от ФСБУ и ОСБУ, рекомендации не являются обязательными к применению.

Например, мы разработали проект рекомендации «Учёт по энергосервисным договорам у исполнителя». Она нужна, когда исполнитель заключает с заказчиком договор, по которому за свой счёт заменяет оборудование заказчика на более энергоэффективное. В дальнейшем заказчик отдаёт исполнителю часть экономии на оплате электроэнергии. Ни один бухгалтерский нормативный документ такую ситуацию не описывает. Энергосервисные договоры есть, а порядок учёта у всех разный. Когда рекомендацию примут, обосновать правильность учёта аудиторам или суду будет проще.

Стандарты экономического субъекта — это учётная политика и другие документы, которые разрабатываются и утверждаются внутри компании и действуют только на неё.

️Напоследок важное уточнение. Система бухгалтерской нормативки иерархична — нижестоящие документы не должны противоречить вышестоящим. При расхождениях нужно руководствоваться вышестоящим документом.