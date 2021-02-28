Что такое рекомендации в области бухгалтерского учёта и как они облегчают работу бухгалтера

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о нормативке, которую многие незаслуженно игнорируют. А она помогает главбуху при составлении учётной политики, общении с аудиторами и судебных разбирательствах.
Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.
Я уже знакомил вас с действующей системой нормативного регулирования российского бухгалтерского учета и рассматривал её верхний уровень — федеральные стандарты бухгалтерского учёта. Сегодня подробнее остановлюсь на уровне, о котором многие не знают — рекомендациях в области бухгалтерского учёта.
Зачем нужны рекомендации в области бухгалтерского учёта
Рекомендации детализируют порядок применения федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учёта (ФСБУ и ОСБУ). Они нужны, когда из нормативки верхнего уровня сложно понять как отразить в учёте конкретную специфичную ситуацию. Рекомендации переводят ФСБУ и ОСБУ в понятную для бухгалтера инструкцию. В отличие от ФСБУ и ОСБУ, рекомендации не обязательны к применению. Но на них можно опираться при составлении учетной политики — это такие же нормативные документы, как и их старшие товарищи.
Кто разрабатывает рекомендации в области бухгалтерского учёта
Рекомендации разрабатываются и принимаются негосударственными регуляторами : Бухгалтерским методологическим центром (БМЦ) и Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР). Первый разработал 123 рекомендации, второй — 2. Так как я сотрудничаю с БМЦ, расскажу о принятии рекомендаций на его примере.
Большинство членов БМЦ — действующие главбухи и руководители бухгалтерских департаментов крупного российского корпората. Инициатива по разработке новой рекомендации обычно исходит от тех из них, кто сталкивается с «белыми пятнами» в учете каких-то фактов хозяйственной жизни. Проблема обсуждается в БМЦ. Если большинство приходит к выводу, что по обсуждаемому вопросу нужна рекомендация, — готовится её проект.
При разработке проекта учитываются нормы ФСБУ и ОСБУ — рекомендация не должна противоречить им. Также анализируются соответствующие Международные стандарты финансовой отчётности и практика их применения. Проект обсуждается на заседаниях профильных комитетов, дошлифовывается и принимается открытым голосованием.
Структура рекомендаций в области бухгалтерского учёта
В рекомендациях БМЦ обязательно есть три части.
- Описание проблемы. Здесь формулируется существующая в бухучёте проблема и задачи рекомендации по её решению.
- Решение. Здесь описывается рекомендуемый порядок учета проблемной ситуации.
- Основа для выводов. Здесь приводятся ссылки на положения вышестоящих нормативных документов, на основе которых разработан рекомендуемый порядок учёта.
Таким образом, рекомендация — не просто концентрат бухгалтерских мнений, а обоснованное профессиональное суждение.
Какие рекомендации в области бухгалтерского учёта уже можно применять
Приведу ссылки на все 125 существующих на начало 2021 года рекомендаций по тематикам. Буду рад, если кому-то из вас они пригодятся при разработке учётной политики. Ссылки кликабельны:
- аренда;
- бухгалтерская отчётность;
- выручка;
- запасы;
- налоги и сборы;
- нематериальные активы;
- объекты, выраженные в иностранной валюте;
- основные средства;
- оценочные значения;
- первичные документы и альбомы их рекомендованных форм (ИПБР);
- прочие доходы и расходы;
- расходы;
- расчёты с контрагентами;
- упрощённые способы бухгалтерского учёта (ИПБР);
- учётная политика;
- финансовые инструменты.
Кстати, в сервисе «Моё дело Профбухгалтер» есть гибкие настройки учётной политики, которые бухгалтер может задавать индивидуально по каждому клиенту. Эти настройки всегда оперативно корректируются под требования новых нормативных актов. А бухгалтерская и налоговая отчётность сдаётся в электронном виде прямо из сервиса без использования отдельных ТКС. Попробуйте бесплатно по этой ссылке — это удобно и экономит массу времени!