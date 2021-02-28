Что такое рекомендации в области бухгалтерского учёта и как они облегчают работу бухгалтера

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о нормативке, которую многие незаслуженно игнорируют. А она помогает главбуху при составлении учётной политики, общении с аудиторами и судебных разбирательствах.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Я уже знакомил вас с действующей системой нормативного регулирования российского бухгалтерского учета и рассматривал её верхний уровень — федеральные стандарты бухгалтерского учёта. Сегодня подробнее остановлюсь на уровне, о котором многие не знают — рекомендациях в области бухгалтерского учёта.

Зачем нужны рекомендации в области бухгалтерского учёта

Рекомендации детализируют порядок применения федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учёта (ФСБУ и ОСБУ). Они нужны, когда из нормативки верхнего уровня сложно понять как отразить в учёте конкретную специфичную ситуацию. Рекомендации переводят ФСБУ и ОСБУ в понятную для бухгалтера инструкцию. В отличие от ФСБУ и ОСБУ, рекомендации не обязательны к применению. Но на них можно опираться при составлении учетной политики — это такие же нормативные документы, как и их старшие товарищи.

Кто разрабатывает рекомендации в области бухгалтерского учёта

Рекомендации разрабатываются и принимаются негосударственными регуляторами : Бухгалтерским методологическим центром (БМЦ) и Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБР). Первый разработал 123 рекомендации, второй — 2. Так как я сотрудничаю с БМЦ, расскажу о принятии рекомендаций на его примере.

Большинство членов БМЦ — действующие главбухи и руководители бухгалтерских департаментов крупного российского корпората. Инициатива по разработке новой рекомендации обычно исходит от тех из них, кто сталкивается с «белыми пятнами» в учете каких-то фактов хозяйственной жизни. Проблема обсуждается в БМЦ. Если большинство приходит к выводу, что по обсуждаемому вопросу нужна рекомендация, — готовится её проект.

При разработке проекта учитываются нормы ФСБУ и ОСБУ — рекомендация не должна противоречить им. Также анализируются соответствующие Международные стандарты финансовой отчётности и практика их применения. Проект обсуждается на заседаниях профильных комитетов, дошлифовывается и принимается открытым голосованием.

Структура рекомендаций в области бухгалтерского учёта

В рекомендациях БМЦ обязательно есть три части.

Описание проблемы. Здесь формулируется существующая в бухучёте проблема и задачи рекомендации по её решению. Решение. Здесь описывается рекомендуемый порядок учета проблемной ситуации. Основа для выводов. Здесь приводятся ссылки на положения вышестоящих нормативных документов, на основе которых разработан рекомендуемый порядок учёта.

Таким образом, рекомендация — не просто концентрат бухгалтерских мнений, а обоснованное профессиональное суждение.

Какие рекомендации в области бухгалтерского учёта уже можно применять

Приведу ссылки на все 125 существующих на начало 2021 года рекомендаций по тематикам. Буду рад, если кому-то из вас они пригодятся при разработке учётной политики. Ссылки кликабельны: