Сплошное статистическое наблюдение: как ИП заполнить форму №1-предприниматель

В 2021 году Росстат проводит сплошное статистическое наблюдение за малым бизнесом. Такое бывает раз в пять лет. Отчитаться в Росстат должны все без исключения субъекты малого и среднего предпринимательства. Даже те, кто никогда до этого не сдавал статистические отчеты, не вёл деятельность и не получал доходов. Рассказываем, как и когда нужно отчитаться индивидуальным предпринимателям.

Какую форму нужно сдать и когда

Индивидуальные предприниматели сдают форму № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год». Форма и указания по её заполнению утверждены приказом Росстата от 17.08.2020 № 469. Срок сдачи — до 1 апреля 2021 года, если сдавать отчётность по почте, лично в Росстат или через сайт Росстата, и до 1 мая — если сдавать через Госуслуги.

Если проигнорировать «перепись бизнеса» и не сдать отчёт, либо сдать с опозданием, предпринимателю грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей в соответствии со статьёй 13.19 КоАП.

Как заполнить форму 1-предприниматель

В титульной части формы укажите почтовый адрес, по которому приходит корреспонденция, Ф.И.О, ОКПО и ИНН.

Раздел 1. Общие сведения о Вашем бизнесе

В пункте 1 отметьте крестиками соответствующие поля:

работали ли вы как ИП в 2020 году. Если не работали и проставили знак «Х» в поле «НЕТ», вам нужно сразу перейти в раздел 3 и ответить только на вопросы 7 и 8, остальное заполнять не нужно;

были ли вы наёмным работником у другого ИП или фирмы;

количество месяцев, которые вы осуществляли предпринимательскую деятельность.

Причём если в каком-то месяце вы работали хотя бы один день, он тоже считается за полный месяц.

В пункте 2 укажите адрес, по которому ведёте бизнес. Таких адресов может быть несколько — в этом случае укажите только один, где получили наибольшую выручку в 2020 году.

Например, у вас 2 магазина по разным адресам. Указывайте адрес того магазина, который в 2020 году принёс больше выручки.

Если выручка по всем адресам одинаковая или её вообще не было, указывайте тот адрес, где большая численность сотрудников. Если ведёте бизнес без привязки к адресу (например, ИП-программист не имеет офиса и работает откуда угодно), укажите адрес прописки.

В пункте 3 отметьте системы налогообложения, на которых работали в 2020 году. Если их было несколько, отметьте все.

В пункте 4 укажите, сколько в среднем человек было задействовано в вашем бизнесе. Причём считать нужно не только самого ИП и наёмных работников, но и партнёров и помогающих родственников.

Например, ИП занимается поставкой и монтажом видеокамер. Жена помогает ему вести бухгалтерию, оформлять документы и сдавать отчёты, а сына-студента ИП на каникулах привлекает к монтажным работам. Ни жена, ни сын, не оформлены как сотрудники, но в отчёте они должны фигурировать как помогающие члены семьи.

Чтобы посчитать среднюю численность, сложите, сколько человек в каждой категории (наёмные работники, партнёры, члены семьи) работало в каждом календарном месяце, и поделите на 12. Возьмите целое число с одним десятичным знаком.

Например, с января по апрель у ИП было 3 наёмных сотрудника, а с мая по декабрь — 5. Средняя численность наёмных работников по строке 4.3 будет равна ((4 х 3) + (8 х 5)) / 12 = 4,3.

В расчёт нужно брать всех сотрудников, которые числились у ИП, даже если они были в отпусках или на больничном. Если бизнес функционировал неполный год, значения всё равно нужно поделить на 12.

По строке 4.2 «в том числе: индивидуальный предприниматель» всегда будет стоять единица. В строке 4.1. укажите общую среднюю численность за год. Для этого сложите показатели строк с 4.2 по 4.5.

Раздел 2. Основные показатели деятельности Вашего бизнеса

В пункте 5 проставьте знак «Х», если в 2020 году оказывали платные услуги населению.

Что входит и не входит в понятие услуг населению, смотрите ниже (информация из Указаний к заполнению формы):

В пункте 6 заполните таблицу с кодами ОКВЭД (не менее 4 знаков) и выручкой по каждому виду деятельности, которые осуществляли в 2020 году, а также общую сумму выручки.

Что нужно иметь в виду:

сумму выручки указывают в тысячах рублей с одним десятичным знаком. Так, если выручка составила 2 млн 171 тыс. 200 рублей, нужно вписать значение «2171,2»

выручку указывают вместе с НДС и акцизами;

ИП на ОСНО, УСН и ЕСХН считают выручку как для целей налогообложения в соответствии с правилами заполнения КУДиР для каждой системы;

ИП на ПСН тоже считают выручку, которую заносят в КУДиР;

ИП, которые в 2020 году применяли ЕНВД, считают фактическую выручку от продажи товаров и услуг по первичным документам;

ИП на НПД считают сумму всех выданных чеков в приложении «Мой налог»;

если оплата поступила не деньгами, то выручку определяют исходя из цены сделки. Если цены сделки нет — по фактической стоимости полученных товаров, услуг или имущества. Если фактическую стоимость определить нельзя — выручку определяют исходя из цен на аналогичные товары и услуги при сравнимых обстоятельствах;

в Указаниях Росстата по заполнению формы даны рекомендации, как заполнить таблицу при осуществлении разных видов торговли (оптовая, розничная, через палатки и т.д.).

Если видов деятельности много, можно скопировать и добавить строки в таблицу.

Раздел 3. Основные фонды (средства) и инвестиции в основной капитал

В пункте 7 отметьте, были ли у вас в 2020 году собственные основные фонды, используемые в предпринимательстве. Имеются в виду объекты, принадлежащие вам или членам семьи. Объекты, взятые в аренду, не считаются.

Если основные средства есть, и вы поставили отметку напротив «ДА», в строке 7.3 нужно указать их полную учётную стоимость в тысячах рублей. Это цена покупки с учётом переоценки, достройки, расширения, модернизации, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации, выбытия. Чтобы не запутаться, что именно считать за основные средства (основные фонды), а что в это понятие не входит, прочитайте подробные пояснения к заполнению Раздела 3 в Указаниях по заполнению формы.

В строке 7.3 укажите в тысячах рублей затраты 2020 года на строительство и реконструкцию объектов, приобретение новых основных фондов.

Пункт 8 заполните только если на конец 2020 года у вас в распоряжении были грузоперевозящие автомобили. Если такие есть, нужно указать их количество в штуках. Считаются и собственные, и арендованные автомобили, и взятые по договору лизинга, и личные авто водителей, принятых на работу. Автомобили, которые ИП сам сдал в лизинг или аренду, не учитываются. Легковые автомобили и автомобили, конструкция которых не предназначена для перевозки грузов, указывать не нужно.

В заключительной части отчёта проставьте дату заполнения и свои данные: Ф.И.О, контактный телефон, электронную почту и подпись. Готовый отчёт отнесите в территориальное отделение Росстата, отправьте обычной почтой, через сайт Росстата или через Госуслуги, если есть учётная запись.

Заключение

Отчёт № 1-предприниматель несложный. Основная информация, которую хочет знать Росстат: сколько людей было задействовано в бизнесе, сколько выручки получил ИП от каждого вида деятельности и какие основные фонды были в распоряжении предпринимателя. Такой отчёт нужно сдавать всего один раз в пять лет. Следующее сплошное наблюдение Росстат будет проводить только в 2026 году. В остальное время предприниматели сдают статистические отчёты только если попали в ежегодную выборку Росстата. Узнать об этом можно по ИНН в этом сервисе от Росстата.