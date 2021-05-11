Что означает нейтральность бухгалтерской отчётности

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, кто такие внешние и внутренние пользователи бухгалтерской отчётности, чем бухгалтерская отчётность похожа на Швейцарию, и почему раскрытие информации в ней не должно подталкивать отдельных пользователей к принятию решений.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

На этой неделе вернёмся требованиям к бухгалтерскому учёту. Сегодня очередь требования нейтральности, услышав о котором бухгалтеры часто удивляются. Ведь для кого ведется бухучёт? Конечно же для налоговой (нет)!

Требование нейтральности установлено ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» и звучит так: «При формировании бухгалтерской отчётности организацией должна быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в ней, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчётности перед другими. Информация не является нейтральной, если посредством отбора или формы представления она влияет на решения и оценки пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий».

Чтобы понять эту формулировку, нужно вспомнить кто такие пользователи бухгалтерской отчётности. Это любые лица, которым интересно знать экономическую ситуацию в компании. Подчеркну: любые, потому что бухгалтерская отчётность — это публичная информация, ознакомиться с которой можно в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). Пользователи бывают двух видов.

Внешние: инвесторы, кредиторы, контрагенты, государство. Внутренние: менеджмент и собственники компании.

Каждый пользователь бухгалтерской отчётности интересуется ее данными, чтобы принимать свои решения. Например:

банк оценивает платёжеспособность компании, чтобы оценить под какую ставку давать кредит и давать ли его вообще;

инвестор оценивает рентабельность собственного капитала и другие виды рентабельности, чтобы понять стоит ли заходить в капитал компании;

государство интересуется бухгалтерскими показателями для макроэкономического прогнозирования и контроля исполнения законодательства;

менеджмент и собственники компании используют бухгалтерскую информацию для принятия решений в бизнесе. Здесь я писал об этом подробнее.

Так вот требование нейтральности означает, что форма раскрытия бухгалтерской отчётности не должна быть заточена под одну или несколько групп пользователей, подталкивая их к принятию определенного решения. Это требование тесно связано с концепцией достоверного и добросовестного взгляда, о которой я уже рассказывал в нашем блоге.

Пример 1.

В бухгалтерском балансе ООО «Рога и копыта» статья «Основные средства» раскрыта так:

Основные средства — 100 млн руб., в т.ч.:

недвижимое имущество — 60 млн руб.;

движимое имущество — 100 млн руб.

Такое раскрытие нарушает требование нейтральности, поскольку детализация на движимое и недвижимое имущество важна только для одного пользователя — ФНС. Фактически, основные средства в балансе разделены на облагаемые и не облагаемые налогом на имущество организаций. Для остальных пользователей эта информация не важна, им нужны раскрытия основных средств по видам: здания, сооружения, машины, оборудование.

Пример 2.

В отчёте о финансовых результатах Мухозасиженского металлургического комбината прочие расходы раскрыты так:

Прочие расходы — 30 млн руб., в т.ч.:

штрафы, пени, неустойки — 20 млн руб.;

расходы на банковское обслуживание — 9 млн руб.;

расходы на экологические мероприятия — 1 млн руб.

Здесь тоже нарушено требование нейтральности. Последний расход не является существенным, его не нужно раскрывать отдельно. Но компания таким образом хочет показать свою социальную ответственность. Такое раскрытие — отличный повод для пресс-релиза с заголовком: «Расходы Мухозасиженского металлургического комбината на экологию за прошлый год выросли на 146%» и попадания в региональную программу поддержки экологичных производств.

Резюмирую: бухгалтерская отчётность как Швейцария — много кому полезна, поэтому должна соблюдать нейтралитет.