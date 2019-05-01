ФСБУ 5/2019 для малого бизнеса: как учитывать запасы с 2021 года

С 2021 года существенно изменились правила учёта запасов. Подробно рассказываем какие послабления предусмотрены для малого бизнеса, как ими воспользоваться и всегда ли это стоит делать. Бонусом — формулировки положений по учёту запасов для учётной политики малого предприятия.

Кто относится к малым предприятиям и при каких условиях они могут вести упрощённый бухучёт

Чтобы предприятие было признано малым, оно должно соответствовать условиям ст. 4 закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Доля в уставном капитале (УК) государства, муниципалитетов, общественных организаций и фондов (кроме инвестиционных) не должна превышать 25%. Доля в УК иностранных юридических лиц и (или) российских компаний, не относящихся к малому бизнесу, должна быть в пределах 49%. Среднесписочная численность сотрудников не должна превышать 100 человек. Годовой доход должен быть не более 800 млн руб.

Однако, не все малые предприятия имеют право на упрощённый бухучёт. Во, первых, нельзя упростить бухгалтерию тем, кто занимается отдельными видами деятельности, которые перечислены в п. 5 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Это жилищные и кредитные кооперативы, микрофинансовые организации, адвокатские и нотариальные палаты и т.д.

Также не могут вести учёт по упрощённом варианту те компании, отчётность которых подлежит обязательному аудиту. Для этого предусмотрены специальные критерии, установленные ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ, а также ГК РФ и отраслевыми законами.

В частности, обязательному аудиту подлежат.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и компании, ценные бумаги которых обращаются на бирже. Фонды, в которые за год поступило более 3 млн руб. Организации, которые превысили лимиты по масштабу бизнеса. После последних изменений закона № 307-ФЗ критерий для аудита по доходу стал таким же, как для малых предприятий — 800 млн руб. в год. Но здесь нужно проверить еще и лимит по активам баланса — они не должны превышать 400 млн руб. на конец предыдущего года. Любые акционерные общества, вне зависимости от вида деятельности и масштаба бизнеса (п. 5 ст. 67.1 ГК РФ).

Таким образом, проверять право малого предприятия на ведение упрощённого бухучёта нужно в два этапа: Убедиться в том, что компания соответствует всем критериям для малого бизнеса. Проверить, не распространяются ли на организацию исключения: по видам деятельности или по обязательному аудиту. Все компании, которые могут вести упрощённый бухучёт, имеют право упростить и работу с новым стандартом ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Кто относится к микропредприятиям и почему им не всегда следует отказываться от ФСБУ 5/2019

Микропредприятия — это особая группа, которую закон № 209-ФЗ выделяет внутри малого бизнеса. Критерии по структуре уставного капитала здесь те же, что и для всех малых предприятий, но ограничения по масштабу бизнеса намного жёстче.

Годовой доход — до 120 млн руб. Среднесписочная численность — до 15 человек.

Микропредприятия, которые имеют право на упрощённый бухучёт, могут не применять ФСБУ 5/2019. Отказ от применения стандарта означает, что у организации фактически не будет бухучёта запасов. В этом случае все запасы необходимо списать на расходы сразу в том периоде, когда они были куплены (п. 2 ФСБУ 5/2019).

Такой подход, хотя и упрощает бухучёт, но может создать дополнительные сложности. Например, у бизнесмена не будет возможности контролировать остатки на складе.

Отказ от учёта запасов удобен только, если одновременно выполняются два условия. У компании в принципе не бывает существенных материальных затрат и запасов, и поэтому информация о них не важна для управления. Применяемая налоговая система не предполагает учёта расходов. После отмены ЕНВД с начала 2021 года для юридических лиц остался только один налоговый режим с такими условиями: УСН «Доходы».

Во всех остальных случаях представителям микробизнеса лучше не отказываться от учёта запасов. Особенно это касается производственных компаний, а также тех, кто должен предоставлять бухгалтерскую отчётность банкам и инвесторам.

Что относится к запасам в соответствии с ФСБУ 5/2019

В соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 активы следует относить к запасам, если они соответствуют одному из двух критериев.

Компания потребляет или реализует актив в течение обычного операционного цикла. Это средний период времени от поступления на склад сырья или товаров и до получения оплаты от покупателей. Актив используется в течение срока, не превышающего 12 месяцев. Это новое положение, в старом ПБУ 5/01 ограничения по времени использования запасов не было.

Также в стандарте перечислены отдельные категории активов, которые относятся к запасам. Некоторые из этих активов входили в материально-производственные запасы и до 2021 года.

Сырьё, материалы, топливо, запчасти и другие необходимые компоненты, которые компания использует для производства, выполнения работ, оказания услуг. Готовая продукция и товары для перепродажи. Новый стандарт уточняет, что к запасам следует относить, в том числе, продукцию и товары, которые переданы контрагентам до признания выручки. Например, это могут быть товары, переданные на комиссию. Инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка, если эти активы нельзя отнести к основным средствам. Критерий здесь — период использования: до 12 месяцев — запасы, а свыше — основные средства.

Кроме того, в составе запасов появились новые виды, которые не были упомянуты в ПБУ 5/01.

Незавершённое производство, к которому относятся: затраты на производство продукции, изготовление которой не закончено или продукции, не прошедшей испытания и приёмку; затраты на выполнение работ и услуг до момента признания выручки по ним. Объекты недвижимости, которые организация купила или построила (либо строит) для последующей продажи. Продажа недвижимости в этом случае должна относиться к обычной деятельности организации. Объекты интеллектуальной собственности (ИС) которые организация купила, создала, или создаёт в настоящее время для продажи. Это могут быть, например, компьютерные программы или произведения искусства. Обычная деятельность организации при этом должна включать в себя продажу объектов ИС.

Также есть один вид материальных ценностей, которые ранее можно было относить к запасам, а теперь — нельзя. Речь идет о малоценных основных средствах (ОС). Это объекты, которые используются свыше 12 месяцев, но их стоимость ниже установленного лимита.

В соответствии с п. 5 действующего ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» организация может установить лимит первоначальной стоимости, ниже которого основные средства учитываются в составе запасов в пределах до 40 тыс. руб.

Минфин уже утвердил ФСБУ 6/2020 «Основные средства», который будет обязательным для применения с 2022 года. Но организации имеют право начать применять ФСБУ 6/2020 уже в 2021 году, одновременно с ФСБУ 5/2019. Новый стандарт позволяет устанавливать любой лимит стоимости для учёта объекта в составе основных средств. Компаниям на ОСНО будет удобнее всего установить такой же лимит для ОС, как в налоговом учёте — 100 тыс. руб.

В любом случае, начиная с 2021 года, стоимость всех малоценных ОС, вне зависимости от установленного в компании лимита, можно сразу списывать на расходы:

если организация перешла на ФСБУ 6/2020, то в соответствии с п. 5 указанного стандарта;

если организация пока продолжает использовать ПБУ 6/01, то в соответствии с п. 3 ФСБУ 5/2019 любые активы со сроком использования свыше 12 месяцев, нельзя относить к запасам. Поэтому, если информация о таких активов в структуре основных средств несущественна, на основании требования рациональности при ведении бухгалтерского учёта (п. 6 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации») и рекомендации в области бухгалтерского учёта Р-100/2019-КпР «Реализация требования рациональности» их стоимость может быть отнесена на расходы периода. А если существенна — должна быть учтена в составе основных средств.

Как учитывать запасы по ФСБУ 5/2019 и какие послабления есть для тех, кто ведет упрощённый бухучёт

При оценке запасов те компании, которые имеют право вести упрощённый бухучёт, могут воспользоваться рядом поблажек. В начале статьи мы отметили, что вести упрощённую бухгалтерию могут не все представители малого бизнеса, но все-таки у большинства это право есть. Поэтому далее будем для краткости называть их малыми предприятиями.

Оценка при длительной отсрочке платежа

При заключении договоров с длительной отсрочкой (рассрочкой) платежа поставщики обычно увеличивают цены по сравнению с расчётами по предоплате или с короткой отсрочкой. В ФСБУ 5/2019 указан лимит длительности отсрочки в 12 месяцев, но организация может установить и более короткий период.

В общем случае компания при длительной отсрочке должна учесть запасы по такой стоимости, как будто этой отсрочки не было, то есть по меньшей цене. Разницу между оценочной стоимостью запасов и той суммой, которая указана в документах, следует учитывать, как проценты по кредиту (п. 13 ФСБУ 5/2019). Малые предприятия могут не производить все эти расчёты и учитывать стоимость запасов на основании документов поставщиков, вне зависимости от длительности отсрочки.

Примерная формулировка для учётной политики: «Если организация приобретает запасы с отсрочкой (рассрочкой) платежа на период свыше 12 месяцев, то эти запасы принимаются к учёту по цене поставщика. Организация не проводит расчёт разницы между стоимостью запасов, которая была бы при отсутствии отсрочки, и их фактической стоимостью (п. 17 ФСБУ 5/2019)».

Бонусы от поставщиков

Малые предприятия могут не корректировать стоимость запасов на суммы премий, скидок, льгот, которые предоставляют поставщики.

Примерная формулировка для учётной политики: «Организация признает приобретенные запасы по ценам, указанным в документах поставщика. Скидки, премии, льготы и другие подобные отклонения от цены не учитываются в стоимости запасов (п. 17 ФСБУ 5/2019)».

Транспортно-заготовительные расходы

Если малое предприятие использует вышеперечисленные послабления, то оно не должно включать в себестоимость запасов транспортно-заготовительные расходы (пп. «б» – «е» п. 11 ФСБУ 5/2019). К таким расходам относятся, например, затраты на доставку, упаковку, сортировку. Они списываются в том периоде, когда были произведены.

Примерная формулировка для учётной политики: «Затраты, которые указаны в пп. «б» – «е» п. 11 ФСБУ 5/2019 (на доставку, упаковку и т.п.), подлежат включению в расходы периода, в котором были понесены (п. 17 ФСБУ 5/2019)».

Расчёт справедливой стоимости

Если оплата за запасы проводится неденежными средствами (полностью или частично), то в общем случае эти запасы нужно оценивать по справедливой стоимости передаваемых ценностей или самих запасов (п. 14 ФСБУ 5/2019). Справедливую стоимость необходимо считать на основании стандарта МСФО (IFRS) 13 (приказ Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н). Малые предприятия могут не рассчитывать справедливую стоимость и оценивать купленные запасы по балансовой стоимости передаваемых активов.

Примерная формулировка для учётной политики:

«Если организация приобретает запасы на условиях оплаты неденежными средствами, то они принимаются к учёту по балансовой стоимости передаваемых активов. Справедливая стоимость передаваемого или полученного имущества при этом не рассчитывается (абз. 4 п. 14 ФСБУ 5/2019)».

Однако есть ситуация, когда абсолютно все компании, включая представителей малого бизнеса, обязаны рассчитывать справедливую стоимость запасов. Речь идёт о ценностях, полученных безвозмездно (п. 15 ФСБУ 5/2019).Поэтому малым предприятиям лучше по возможности избегать безвозмездного получения запасов, чтобы не разбираться в стандартах МСФО из-за разовой операции.

Обесценение запасов

В общем случае организация должна переоценивать запасы на каждую отчётную дату и создавать резерв для уменьшения их стоимости в случае обесценения (п. 28 – 31 ФСБУ 5/2019). Малые предприятия могут не проводить переоценку и учитывать запасы по фактической себестоимости.

Примерная формулировка для учётной политики: «Организация не создает резерв под обесценение запасов и отражает запасы на отчётную дату по фактической себестоимости (п. 32 ФСБУ 5/2019)».

Запасы, предназначенные для управленческих нужд

Льгота по «управленческим» запасам теперь распространяется не только на малые предприятия, но и вообще на все организации. До 2021 года право не учитывать такие запасы было только у организаций с упрощенным учётом. Компания может принять решение не применять ФСБУ 5/2019 для «управленческих» запасов и списывать их стоимость сразу в момент покупки. Это могут быть, например, канцтовары или расходные материалы для оргтехники.

Примерная формулировка для учётной политики: «Организация при учёте запасов, которые предназначены для управленческих нужд, не использует ФСБУ 5/2019. Затраты, входящие в стоимость таких запасов, включаются в расходы периода, в котором они произведены (п. 2 ФСБУ 5/2019)».

Если компания использует общую систему налогообложения и платит налог на прибыль, то лучше не отказываться от бухучёта «управленческих» запасов. Ведь их все равно придется отражать в налоговом учёте, а значит — возникнут разницы, что усложнит учётную работу.

Организации на УСН, напротив, могут без особых проблем не отражать «управленческие» запасы в бухучёте. При объекте «Доходы» расходы вообще не нужны для расчёта налога, а для объекта «Доходы минус расходы» расходы признаются в момент их оплаты и не зависят от моментов получения и использования запасов.

Отраслевые особенности оценки стоимости запасов

Производственные компании должны оценивать стоимость незавершённого производства (НЗП) и готовой продукции (ГП) на основе затрат, связанных с производством. Это может быть зарплата с начислениями, материалы, амортизация.

Затраты на производство делятся на прямые, которые можно непосредственно отнести на конкретный вид продукции и косвенные, которые необходимо распределить. Порядок отнесения затрат к прямым или косвенным, а также принципы для распределения косвенных затрат, организация устанавливает самостоятельно (п. 23 – 25 ФСБУ 5/2019).

При массовом и серийном производстве организации могут упростить порядок учета запасов ГП и НЗП. Учитывать только прямые затраты, не используя косвенные. Определять стоимость на основе плановых затрат. При единичном производстве «незавёршенку» можно учитывать только по фактическим затратам (п. 27 ФСБУ 5/2019),

Торговые компании могут включать затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) в расходы на продажу. Таким образом, указанные затраты не будут увеличивать стоимость товаров. Розничные продавцы имеют право учитывать товары по ценам продажи. При этом нужно вести отдельный учёт наценок и регулярно пересматривать их, исходя из изменяющихся условий (п. 20 – 21 ФСБУ 5/2019).

Перечисленные выше особенности оценки материалов в производстве и торговле распространяются на все организации. Отдельных правил для малых предприятий в данном случае нет.

Как перейти на ФСБУ 5/2019: перспективный и ретроспективный методы

При переходе на новый стандарт можно использовать один из двух методов, выбрав его в учётной политике (п. 47, 48 ФСБУ 5/2019). Перспективный. В этом случае новые правила касаются только тех операций, которые произведены, начиная с 1 января 2021 года. Ретроспективный. В данном случае новый стандарт нужно применить ко всем фактам хозяйственной жизни, которые его касаются, в том числе и за прошлые периоды. Например, материалы или товары приобретены в 2020 году, а списаны в производство или реализованы — в 2021.

При ретроспективном методе нужно по состоянию на 1 января 2021 года скорректировать стоимость материальных запасов с отнесением разницы на счёт 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»:

Дт 84 Кт 10 — списание материалов, которые теперь не относятся к запасам: «управленческие» материалы или малоценные ОС;

Дт 10 (41, 43) Кт 84 или Дт 84 Кт 10 (41, 43) — доведение стоимости запасов до справедливой стоимости.

Вторая проводка актуальна для средних и крупных компаний, а также для тех представителей малого бизнеса, которые решили не отказываться от учёта по справедливой стоимости в тех случаях, когда она применима.