Как отразить льготный кредит для малого бизнеса по программе ФОТ 3.0 в бухгалтерском и налоговом учёте

В марте 2021 года была запущена ещё одна программа по льготному кредитованию бизнесменов, пострадавших от пандемии — ФОТ 3.0. Рассказываем, кто имеет право на такой кредит, как его возвращать и отражать в бухгалтерском и налоговом учёте.

Кому дают льготный кредит и как его использовать

Условия получения кредита по программе ФОТ 3.0 перечислены в п. 10 постановления Правительства РФ от 27.02.2021 № 279). Вы можете получить кредит при соблюдении следующих условий.

До этого брали кредит ФОТ 2.0 по постановлению от 16.05.2020 № 696). Не проходите процедуру банкротства, деятельность не приостановлена, а для ИП — не прекращена. Относитесь с одной из льготных категорий: имеете статус социально ориентированной либо наиболее пострадавшей от пандемии НКО или на 1 января 2021 года работали в одной из отраслей, перечисленных в приложении № 3 к постановлению № 279, в частности — в гостиничном и туристическом бизнесе.

Ставка по кредиту ФОТ 3.0 — 3% годовых. Получить его можно до 1 июля 2021 года в любом банке из утверждённого списка. Сумма кредита зависит от МРОТ и числа сотрудников. Максимальная сумма — произведение МРОТ и численности, умноженные на 12 месяцев: К = 12 х МРОТ х Ч Так, если в компании работает 50 человек, можно получить кредит до 2 х 12 792 х 50 = 7 675 200 рублей.

Сведения о численности сотрудников банки берут из информационного ресурса ФНС на дату подачи заявки на кредит. Для крупных компаний установлено ограничение — кредит в любом случае не может быть больше 500 млн руб. Полученные деньги можно тратить практически на любые цели, связанные с ведением бизнеса. Нельзя только из этих денег платить дивиденды, выкупать собственные акции или доли в уставном капитале, а также заниматься благотворительностью.

Как возвращать льготный кредит и что будет за нарушения

Чтобы воспользоваться льготными условиями возврата кредита, в течение всего срока действия договора необходимо соблюдать следующие правила.

Сохранять численность сотрудников не ниже 90% от уровня на момент получения кредита. Заёмщик не должен выкупать собственные акции или доли в уставном капитале. Это же условие относится к организациям, которые входят в одну группу компаний с заёмщиком. Участники группы компаний не должны выплачивать дивиденды.

При выполнении всех условий кредит возвращают на льготных условиях. В первые 6 месяцев после получения кредита не платят ни основной долг, ни проценты. Но банк начисляет проценты за этот период.. С 7-го по 12-ый месяц выплачивают равными долями основной долг и накопленные проценты за 6 месяцев, а также платят текущие проценты на остаток основного долга с учётом погашения.

Пример.

Организация получила 1 июня 2021 года кредит по программе ФОТ 3.0 на 12 месяцев на сумму 6 000 000 рублей. По условиям договора основной долг и проценты следует платить в последнюю дату каждого месяца.

Если нарушить любое из условий для применения льготы, банк будет работать с вами на общих основаниях в соответствии с рыночными условиями кредитования. Конкретные процентные ставки и другие условия возврата кредита при нарушении правил его использования в постановлении № 279 не указаны. Каждый банк определяет их индивидуально и отражает в кредитном договоре.

Операции по кредиту в бухгалтерском учёте

Получение кредита и возврат основного долга не относятся к доходам и расходам организации в целях бухучёта (п. 3 ПБУ 9/99 и п. 3 ПБУ 10/99).

Так как кредит по ФОТ 3.0 можно взять на срок не более года, его учитывают на счёте 66 «Расчёты по краткосрочным кредитам и займам»:

Дт 51 Кт 66.1 — получен кредит;

Дт 66.1 Кт 51 — возвращён основной долг.

Проценты в общем случае нужно относить на прочие расходы того месяца, когда они были начислены, вне зависимости от даты уплаты (п. 6 ПБУ 15/2008).

В предыдущем примере заёмщик должен отражать в бухучёте проценты в соответствии с графой «Проценты начисленные». Например, в июле 2021 года он должен сделать проводку на 15 288 рублей, а в феврале 2022 года — на 9205 рублей.

Дт 91.2 Кт 66.2 — начислены проценты по кредиту.

Если кредит использовали для приобретения или создания инвестиционного актива , проценты, непосредственно связанные с его приобретением, сооружением и (или) изготовлением, нужно включить в стоимость этого актива (п. 7 ПБУ 15/2008):

Дт 08 Кт 66.2.

На дату фактической уплаты процентов следует сделать проводку:

Дт 66.2 Кт 51.

Операции по кредиту в налоговом учёте

Поступление средств по кредиту и возврат основного долга не нужно учитывать, как доходы и расходы при расчёте налогов. Это относится как к налогу на прибыль (пп. 10 п. 1 ст. 251 и п. 12 ст. 270 НК РФ), так и к специальным налоговым режимам: упрощёнке (п. 1.1 ст. 346.15 и п. 1 ст. 346.16 НК РФ) и единому сельхозналогу (ст. 346.5 НК РФ).

Проценты по кредитам для расчёта налога на прибыль относятся к внереализационным расходам (пп. 2 п. 1 ст. 265 НК РФ). Их нужно учитывать на конец каждого месяца и дату полного погашения кредита, вне зависимости от порядка уплаты. Таким образом, проценты для налога на прибыль учитывают в те же периоды и в тех же суммах, в которых они начислены в бухучёте. Для УСН и ЕСХН расходы нужно учитывать кассовым методом. В этом случае проценты по кредитам будут уменьшать облагаемую базу только после их фактической оплаты.

Если соблюдать все условия, то в первые шесть месяцев не надо платить проценты банку. А значит, и расходов для расчёта налога при УСН или ЕСХН в этот период тоже не будет. В последние шесть месяцев использования кредита у такого заёмщика возникнут двойные расходы: гашение накопленных и текущих процентов.

Предположим, что в предыдущем примере заёмщик работает на УСН. В июне-ноябре 2021 года бизнесмен не платит проценты, поэтому у него не будет и налоговых расходов, связанных с кредитом. Такие расходы появятся только с декабря 2021 года. Например, в январе 2022 года расходы по процентам составят 27 781 рубль, а в марте 2022 года — 22 685 рублей.