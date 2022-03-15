Как раскрыть в бухгалтерской отчётности за 2021 год события после отчётной даты

Если после 31 декабря и до даты подписания бухгалтерской отчётности произошли существенные события, которые повлияли на финансовое положение организации, их надо отразить в бухгалтерской отчётности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчётной даты». Сейчас это актуально как никогда: резкий скачок курсов валют, падение акций и другие события февраля-марта 2022 года изменили финансовую картину во многих компаниях. Рассказываем, как отражать такие события в отчётности за 2021 год.

Кому и как нужно раскрывать СПОД в бухгалтерской отчётности

Виды событий после отчётной даты (СПОД) и отражение их в отчётах регулирует ПБУ 7/98 «События после отчётной даты».

Дата подписания отчётности — это дата подписи, указанная в бухгалтерской отчётности. Она не может быть более поздней, чем дата представления отчётности в налоговую инспекцию. Если между датой подписания и датой утверждения отчётности на собрании учредителей или акционеров выявятся новые СПОД, то подписанную отчётность нужно пересмотреть. То есть нужно отразить события, и подписать отчёт заново (п. 12 ПБУ 7/98 и п. 8 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности»).

Малые предприятия тоже должны раскрывать информацию о СПОД, но они могут не включать пояснения в состав бухгалтерской отчётности. Но если информация является существенной и влияет на непрерывность деятельности, всё же лучше дополнить отчётность пояснениями.

Например, турагентство может отразить информацию о том, что из-за форс-мажорных обстоятельств пришлось расторгнуть имеющиеся договоры и в ближайшее время невозможно продолжать вести туристическую деятельность.

Существенной считается информация, без которой по отчётности могут быть сделаны неверные выводы о финансовом состоянии организации. Компания сама решает, является ли информация существенной. Критерии существенности могут быть количественными и качественными, которые нельзя измерить. Количественные критерии можно закрепить в учетной политике, а вот по качественным критериям вывод может сделать только сама организация.

Существенность для отдельных элементов учёта можно установить:

в суммовом выражении. Пример: информация об основных средствах стоимостью свыше 100 тыс.руб. является несущественной, поэтому данные активы отражаются в составе запасов;

Пример: информация об основных средствах стоимостью свыше 100 тыс.руб. является несущественной, поэтому данные активы отражаются в составе запасов; в процентном выражении.Пример: ликвидационная стоимость менее 5% от первоначальной стоимости не является существенной и не участвует в расчёте амортизации.

Как правило, критерии существенности в процентном соотношении лучше отражают особенности бизнеса организации. На практике обычно применяют уровень существенности в интервале от 5% до 10%.

Нижнее пороговое значение в 5% устанавливают по аналогии с п. 18.1 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п. 21.1 ПБУ 10/99 «Расходы организации», которые предприсывают выделять в отдельный показатель видов доходов и соответствующих им расходов, если сумма доходов по данному виду превышает 5% от всех доходов организации.

Верхнее значение соответствует ст. 15.11 КоАП, где искажение любого показателя бухгалтерской отчётности более чем на 10% признается грубым нарушением требований к бухгалтерскому учёту.

Если события после отчётной даты могут оказать влияние на решения пользователей, их надо отразить в бухгалтерской отчётности независимо от того, как они влияют на компанию — положительно или отрицательно.

События отражают одним из двух способов зависимости от вида события согласно ПБУ 7/98.

СПОД, подтверждающие существование хозяйственных условий на отчётную дату. Их отражают в 2021 году заключительными проводками по счетам учёта активов и обязательств, включают данные в бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках. В учёте 2022 года нужно сторнировать прошлогодние проводки по СПОД и отразить их уже на дату наступления события.

Примеры событий, которые отражают бухгалтерскими записями в отчётности:

В учёте числилась задолженность дебитора. После окончания отчётного года дебитор признан банкротом. Страховая компания по условиям договора должна была возместить 10 млн руб. После отчётной даты в результате экспертизы установили, что этот страховой случай подлежит возмещению только в размере 1 млн руб.

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникновении новых хозяйственных условий уже после отчётной даты. Их в учёте за 2021 год не отражают, а описывают события в пояснительной записке. Информация по СПОД должна представлять собой краткое описание характера события и оценку его последствий в денежном выражении. Если невозможно дать денежную оценку, нужно указать на этот факт и раскрыть событие без суммовых значений.

Примеры событий, которые отражают в пояснительной записке:

Непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчётной даты. В учёте числились финансовые вложения в виде акций российской компании. На 31 декабря оценка произведена по рыночной стоимости. В феврале следующего года рыночные котировки упали на 50% и возникли признаки обесценения финансовых вложений. Компания должна создать резерв под обесценение финансовых вложений на существенную сумму. Произошла чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов организации. Прекращена существенная часть основной деятельности, но это нельзя было предвидеть на отчётную дату. Например, авиакомпания не может осуществлять перелёты и заниматься основным видом деятельности ввиду геополитических ограничений. Действия органов государственной власти, влияющие на деятельность организации (национализация). Стало известно о решении по выплате дивидендов компании, чья доля или акции принадлежит отчитывающейся организации Принято решение о реорганизации компании, например, в виде присоединения к ещё одному обществу. Принято решение о приобретении нового предприятия как имущественного комплекса. Принято решение о реконструкции производства. Принято решение о дополнительной эмиссии акций или о выпуске облигаций. Совершена крупная сделка, связанная с приобретением или выбытием объектов основных средств или финансовых вложений. Существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчётной даты. Например, компания имела инвестиционную недвижимость за рубежом и отражает ее в учёте по модели переоценённой стоимости. Из-за геополитической обстановки недвижимость сильно потеряла в цене.

СПОД в связи с последними геополитическими событиями: пример формулировки

У многих компаний в связи с событиями февраля-марта 2022 года возникают существенные события из-за существенного изменения курсов валют, прекращения поставок, разрыва логистических цепочек, прямого запрета внешнеэкономической деятельности. Такую информацию нужно раскрыть, даже если она не ухудшила финансового состояния.

Ниже пример формулировки в пояснительной записке. Часть 1 будет у всех одинаковая, а вот часть 2 зависит от того, как события повлияли на компанию.

СПОД: часть 1. Описание события

К событиям после отчётной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. ​ Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

СПОД: часть 2. Вывод о том, что не оказано влияния на продолжение деятельности

Общество не имеет серьёзных внешних обязательств, и хотя эти неопределённости могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем

СПОД: часть 2. Вывод о значимом влиянии событий на деятельность

В настоящий момент в связи с:

введением санкций в отношении Российской Федерации и (или);

введением моратория на поставку запасных частей и технического обслуживания импортного производства и(или),

закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний (и) или;

существенным ростом курса валюты (и) или;

существенным ростом ключевой ставки (и) или;

прекращением деятельности ключевого контрагента на территории РФ, и т. д.

руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.